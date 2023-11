ざきのすけ。が料理番組に出演、新曲も披露

シンガーソングライター/ラッパー・ざきのすけ。が、YouTubeチャンネル「家族のための男飯 もんきち」でスタートした料理トークバラエティ番組「もんきち&ゆかこのおもてなし食堂」にゲスト出演した。

ざきのすけ。が主題歌を担当する『あたりのキッチン!』(毎週土曜23:40放送/東海テレビ・フジテレビ系全国ネット)で登場した豚汁を、家庭で再現できるレシピに落とし込んで一緒に料理していく。意外と知らない基礎や一段とおいしくなる簡単なコツを料理家・もんきちが伝授し、ざきのすけ。からは「めちゃめちゃ学びが多い」という言葉が飛び出した。

番組内では、ざきのすけ。による最新曲「オレンジ」の歌唱も見ることができる。

「家族のための男飯 もんきち」は、SNS総フォロワー数40万を超える人気アカウント。「もんきち&ゆかこのおもてなし食堂」では編集者/音楽ライターの矢島由佳子がMCを担当し、アーティストの他では見られない一面を引き出すトークや楽曲インタビューも展開。今後も料理にまつわる学びを届け、「食」を架け橋にしてアーティストやクリエイターの魅力を届けていくという。

なお、ざきのすけ。は、12月26日(火)Zepp DiverCityにて開催されるライブイベント「Juice Supported by Rolling Stone Japan」に出演する。

ざきのすけ。

【リリース情報】

「オレンジ」配信中

https://zakinosuke.lnk.to/6Wzwoi

【開催概要】

公演名 Juice Supported by Rolling Stone Japan

公演日 2023年12月26日(火)

会場名 Zepp DiverCity(TOKYO)

開催時間 開場/開演:17:30/18:30 ※変更可能性あり

チケット代 5,500円(税込み・ドリンク別)

出演 Ayumu Imazu / claquepot / ざきのすけ。/ Novel Core & THE WILL RABBITS

主催 CCCミュージックラボ株式会社

企画 CCCミュージックラボ株式会社

制作/運営 ライブマスターズ株式会社

協力 カルチュア・エンタテインメント株式会社 / Rolling Stone Japan

問い合わせ ライブマスターズ 03-6379-4744 (平日12:00-17:00)

