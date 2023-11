NARITA THOMAS SIMPSON、辿ってきた音楽の道のりを反映させたデビューライブ

成田商事との統合を経て誕生した3人組バンド・NARITA THOMAS SIMPSON(以下、NTS)。メンバーの成田昭次(Vo&Gt)、寺岡呼人(Ba)、青山英樹(Dr)にMoe(Gt)、キーボードにSam Pomanti、そしてJoe Motter(Tp)、池本茂貴(Tb)、陸悠(Sax)の3人からなるホーン隊をサポートに加えてLINE CUBE SHIBUYAでファーストライブを行った。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】ライブ写真を見る(全6枚)

Sam PomantiとJoe Motterによるインプロヴィゼーションのジャジーな幕開けから一転、NTSのメンバーも所属しているRockon Social Clubの「LIFE」で派手なスタートを切った。成田昭次のソロ曲、男闘呼組楽曲と幅広い選曲、かつ、ロックテイストの強いものを頭から連続投下して会場の熱気を高めていく。

「まだ始まったばかりの僕らなので、みんなヒヤヒヤしながら見守ってくれていると思うんですけど、よろしくお願いします」(成田)

「新曲が1曲もないのにデビューライブをLINE CUBE SHIBUYAでやるのは僕たちだけだと思います(笑)」(寺岡)

ミディアムバラードの「クリスタル・エンジェル」、オルタナティヴな「Going my way」、「Anytime」はAOR、そして1stソロシングル「ボクノスベテダッタノニ」と音楽性豊かな成田昭次ソロ楽曲がNTSのアンサンブルによって艶やかに表現されていく。

3年前に音楽活動を再開した成田は、その間、男闘呼組の再結成と解散、Rockon Social Clubの結成、そしてもちろん成田商事からNTSへと精力的な活動が続いている。さらにその前のソロでの活動と合わせると、かなりの楽曲を制作してきたことになる。今回、この新バンドNTSのデビューライブでは、そうした自身の辿ってきた音楽の道のりを振り返り、セットリストに反映させたのだという。

後半「Hello! Hello!」「ボストンバッグ」と成田商事の楽曲でたたみかけると、会場には車のエンジン音が轟く。Rockon Social Clubの最新シングル「Go To Hell」の超重量級サウンドでオーディエンスをアグレッシヴに盛り上げる。

「皆さんがちゃんとついてきてくれているのが一番うれしいですね。それがなければNARITA THOMAS SIMPSONはありませんから」(成田)

本編ラストは、そんな熱いオーディエンスへ向けての1曲。「主人公」だ。ホーン隊がグッズのタオルを振るのに合わせて、オーディエンスも手を左右に振る。ハッピーなグルーヴに包まれてNTSのファースト・ライブを皆で祝福しているようだった。

「もっと皆さんをアメージングな世界にお連れしたいですね」(成田)

「ツアーもやりたいですよね」(寺岡)

と今後の展望を語るなか、アンコールでは成田本人が出演して話題となった「オキーフ ワーキングハンズ」のCMソングとなっている「何処にもいかないから」を披露すると、続いてRockon Social Clubのニューアルバム『Dont Worry Baby』から「I♡R&R」で大いに盛り上がった。さらに最後の最後に新曲「花火と君」を初披露するサプライズでこの日のライブを締めた。

トータル全21曲。規格外のデビューライブを見せつけた新人バンド・NARITA THOMAS SIMPSON。彼らも所属するRockon Social Clubとともに、これからの活動に注目だ。

KURE オキーフ Presents NARITA THOMAS SIMPSON 1st LIVE

2023年11月25日(土)LINE CUBE SHIBUYA

開場 15:00/開演 16:00

収容人数:1900人

【配信情報】

チケット販売期間:~12月9日(土)12:00まで

見逃し配信期間:~12月9日(土)23:59まで

チケット料金:5000円(税込)

▼FANYオンラインチケット

https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/narita-thomassimpson-1stlive-231125

▼チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/narita-thomassimpson-pls/

▼ローチケLIVE STREAMING(ZAIKO)

https://l-tike.zaiko.io/e/thomas1125

◼︎セットリスト

LIFE

どんでん返しのラストシーン

Thats It!!

GIMME A BREAK

THE FRONT

クリスタル・エンジェル

Going my way

Anytime

ボクノスベテダッタノニ

やってるね

フィフティーズ☆ブギウギ

after rain

合鍵

Hello! Hello!

ボストンバッグ

Go To Hell

主人公

ENCORE

社員募集中

何処にもいかないから

I♡R&R

花火と君

<ライブ情報>

KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2023 Dont Worry Baby

2023年12月12日(火)東京・東京ガーデンシアター

2023年12月13日(水)東京・東京ガーデンシアター

2023年12月15日(金)福岡・福岡サンパレス

2023年12月17日(日)宮城・仙台サンプラザホール

2023年12月19日(火)⼤阪・フェスティバルホール

2023年12月20日(水)⼤阪・フェスティバルホール

https://rockonsocialclub.com