硬梨菜・不二涼介原作によるTVアニメ「シャングリラ・フロンティア」の第4弾キービジュアル、此岸編のPV、追加キャストが発表された。
現在、MBS、TBS系全国28局ネットで放送中の「シャングリラ・フロンティア」。第4弾キービジュアル「此岸（しがん）より愛を込めて花束を」には、墓守のウェザエモン討伐へ気合十分な表情をのぞかせるサンラク、アーサー・ペンシルゴン、オイカッツォらを中央に、刀を構えた墓守のウェザエモン、そこに寄り添う遠き日のセツナが描かれた。
また此岸編のPVでは、第4弾キービジュアルにも描かれたセツナとウェザエモンが登場。セツナ役を瀬戸麻沙美、ウェザエモン役を速水奨が演じることも伝えられた。
TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」
MBS、TBS系全国28局ネット：毎週日曜日17:00～放送中
スタッフ
原作：硬梨菜・不二涼介（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：窪岡俊之
副監督：池下博紀
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美
モンスターデザイン：長森佳容、大河広行、河野絵美、有澤寛
プロップデザイン：横山友紀、河野絵美
アクション・エフェクトディレクター：酒井智史
メインアニメーター：芳賀亮、月田文律、西野武志、姚江浩、新田駿也
アクション作画監督：日浦玲奈、星野玲香
総動画監修：高橋知也
色彩設計：高木雅人
色彩設計補佐：手倉森咲子
美術監督：野辺勇紀（インスパイアード）、中村朝咲（インスパイアード）
美術アドバイザー：増山修
2Dワークス：田村あず紗
3Dデザイン：Emotional Pictures
撮影監督：山杢光
編集：定松剛
音響監督：藤田亜紀子
音楽：高田龍一（MONACA）、広川恵一（MONACA）、高橋邦幸（MONACA）
アニメーション制作：C2C
キャスト
サンラク / 陽務楽郎：内田雄馬
サイガ-0 / 斎賀玲：和氣あず未
アーサー・ペンシルゴン / 天音永遠：日笠陽子
オイカッツォ / 魚臣慧：小市眞琴
エムル：日高里菜
ヴァイスアッシュ：大塚明夫
サイガ-100 / 斎賀百：花守ゆみり
アニマリア：千本木彩花
オルスロット：山下誠一郎
遠き日のセツナ：瀬戸麻沙美
墓守のウェザエモン：速水奨
(c)硬梨菜・不二涼介・講談社／「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS