硬梨菜・不二涼介原作によるTVアニメ「シャングリラ・フロンティア」の第4弾キービジュアル、此岸編のPV、追加キャストが発表された。

現在、MBS、TBS系全国28局ネットで放送中の「シャングリラ・フロンティア」。第4弾キービジュアル「此岸（しがん）より愛を込めて花束を」には、墓守のウェザエモン討伐へ気合十分な表情をのぞかせるサンラク、アーサー・ペンシルゴン、オイカッツォらを中央に、刀を構えた墓守のウェザエモン、そこに寄り添う遠き日のセツナが描かれた。

また此岸編のPVでは、第4弾キービジュアルにも描かれたセツナとウェザエモンが登場。セツナ役を瀬戸麻沙美、ウェザエモン役を速水奨が演じることも伝えられた。

TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」

MBS、TBS系全国28局ネット：毎週日曜日17:00～放送中

スタッフ

原作：硬梨菜・不二涼介（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：窪岡俊之

副監督：池下博紀

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美

モンスターデザイン：長森佳容、大河広行、河野絵美、有澤寛

プロップデザイン：横山友紀、河野絵美

アクション・エフェクトディレクター：酒井智史

メインアニメーター：芳賀亮、月田文律、西野武志、姚江浩、新田駿也

アクション作画監督：日浦玲奈、星野玲香

総動画監修：高橋知也

色彩設計：高木雅人

色彩設計補佐：手倉森咲子

美術監督：野辺勇紀（インスパイアード）、中村朝咲（インスパイアード）

美術アドバイザー：増山修

2Dワークス：田村あず紗

3Dデザイン：Emotional Pictures

撮影監督：山杢光

編集：定松剛

音響監督：藤田亜紀子

音楽：高田龍一（MONACA）、広川恵一（MONACA）、高橋邦幸（MONACA）

アニメーション制作：C2C

キャスト

サンラク / 陽務楽郎：内田雄馬

サイガ-0 / 斎賀玲：和氣あず未

アーサー・ペンシルゴン / 天音永遠：日笠陽子

オイカッツォ / 魚臣慧：小市眞琴

エムル：日高里菜

ヴァイスアッシュ：大塚明夫

サイガ-100 / 斎賀百：花守ゆみり

アニマリア：千本木彩花

オルスロット：山下誠一郎

遠き日のセツナ：瀬戸麻沙美

墓守のウェザエモン：速水奨

(c)硬梨菜・不二涼介・講談社／「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS