明治安田生命J3リーグ第37節が25日と26日に行われた。

すでにJ3優勝および3年ぶりとなるJ2リーグ復帰を決めている首位愛媛FCはヴァンラーレ八戸と対戦。71分に妹尾直哉に先制点を奪われると、73分に菊地俊介が同点弾を決めたものの、試合終了間際に相田勇樹に決勝点を許し、1-2で敗戦。なお、愛媛は優勝を決めて以降、2連敗となった。

2位鹿児島ユナイテッドFCはホームでアスルクラロ沼津と対戦。65分に米澤令衣のヘディング弾で先制すると、69分には端戸仁が追加点を挙げ、2-0で試合終了。鹿児島は4試合ぶりの勝利を収めた。

3位カターレ富山はアウェイでテゲバジャーロ宮崎との一戦に臨み、39分に伊藤拓巳のヘディング弾で先制すると、41分にはマテウス・レイリアが追加点をマーク。さらに後半にはレイリアが2得点を追加してハットトリックを達成したほか、吉平翼と松岡大智も追加点を挙げ、6-0で大勝した。

5位FC今治と6位FC大阪の一戦は3-1で今治が勝利を収めた。この結果、J2ライセンスの交付を受けていないFC大阪が自動昇格圏内の2位に浮上する可能性が消滅したことにより、大宮アルディージャがクラブ史上初めてJ3リーグに降格することが決定している。

今節の試合結果と順位表、最終節となる次節の対戦カードは以下の通り。

■第37節

▼11月25日(土)

FC今治 3-1 FC大阪

FC琉球 0-1 FC岐阜

▼11月26日(日)

愛媛FC 1-2 ヴァンラーレ八戸

Y.S.C.C.横浜 1-1 AC長野パルセイロ

奈良クラブ 1-2 ガイナーレ鳥取

テゲバジャーロ宮崎 0-6 カターレ富山

鹿児島ユナイテッドFC 2-0 アスルクラロ沼津

SC相模原 0-0 いわてグルージャ盛岡

カマタマーレ讃岐 0-0 松本山雅FC

ギラヴァンツ北九州 1-2 福島ユナイテッドFC

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 愛媛(70/+10)

2位 鹿児島(61/+17)

3位 富山(59/+10)

4位 今治(56/+11)

5位 鳥取(55/+5)

6位 八戸(55/+2)

7位 奈良(54/+12)

8位 岐阜(54/+10)

9位 松本(54/+5)

10位 FC大阪(53/+4)

11位 YS横浜(52/-1)

12位 沼津(51/+1)

13位 岩手(51/-2)

14位 長野(49/-8)

15位 福島(46/-5)

16位 讃岐(44/-15)

17位 琉球(42/-18)

18位 相模原(40/-4)

19位 宮崎(38/-21)

20位 北九州(28/-13)

■第38節の対戦カード

▼12月2日(土)

14:00 八戸 vs 相模原

14:00 岩手 vs 讃岐

14:00 福島 vs 琉球

14:00 松本 vs 奈良

14:00 長野 vs 宮崎

14:00 富山 vs YS横浜

14:00 沼津 vs 今治

14:00 岐阜 vs 北九州

14:00 FC大阪 vs 愛媛

14:00 鳥取 vs 鹿児島