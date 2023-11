2万人集結！ チーム安部礼司の“宮崎出張”にリスナー大集合「NISSAN あ、安部礼司『JOYFM×MRTラジオ公開イベント「ラジオのちから」in アミュプラザみやざき』」レポート

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。11月19日(日)は、JOY FM(FM宮崎)×MRTラジオ(宮崎放送)の公開生放送「ラジオのちから in アミュプラザみやざき」内でおこなわれる「チーム安部礼司の大出張2023 in アミュプラザみやざき」にて、生ラジオドラマと番組恒例の“名刺配布”を実施。生ラジオドラマには、JOYFMとMRTラジオのパーソナリティ陣も特別出演しました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。今回、チーム安部礼司は、11月19日(日)にアミュプラザみやざき(宮崎県宮崎市)で開催されたJOYFM×MRTラジオ公開イベント「ラジオのちから in アミュプラザみやざき」へ。「ラジオのちから」とは、ラジオの持つ魅力を多くの方に知ってもらうべくAM/FMのライバル2局がタッグを組んだイベントです。生ラジオドラマにも、JOYFMの奥山真帆アナウンサーとMRTラジオの伊賀透浩アナウンサーが両局から出演しました。チーム安部礼司が宮崎県へ出張するのは、2019年以来2度目。当日は2万人が来場し、宮崎にちなんだクイズを織り交ぜた生ラジオドラマに耳を傾けました。エンディングには、チーム安部礼司が歌う番組おなじみの楽曲「日曜日に会おうよ~Great Average Days~」を大合唱する場面も。生ラジオドラマ終了後は 事前抽選で当選したリスナーへの名刺配布も実施し、宮崎のリスナーたちとの交流を楽しみました。なお、今回の生ラジオドラマの模様は、11月26日(日)のレギュラー放送終了後の18時より、「Spotify」その他各種音声プラットフォームで配信開始します。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/