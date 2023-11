乃木坂46賀喜遥香 遠藤さくらと「手を取り合って頑張っていきたい」新曲『Monopoly』でWセンター

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。11月23日(木)の放送では、12月6日(水)にリリースされるニューシングル「Monopoly」を紹介。Wセンターを務める遠藤さくらさんとのエピソードを中心に、ミュージックビデオや楽曲を初披露した配信ライブ「Monopoly First Live」についての感想を伝えました。【リスナーのメッセージ:34枚目シングルで、遠藤さくらさんとWセンターとして選抜おめでとうございます。以前、遠藤さくらさんと歌った「マグカップとシンク」のMVとはまた違った一面が見られることを楽しみにしています】(17歳)賀喜:ありがとうございます! 「マグカップとシンク」のMVは、ダンスシーンもかっこよくて、モノクロでドラマパートもあって……みたいな感じだったんですけど、今回は個人的にすっごく好きな世界観です。セットもめちゃめちゃかわいいし、それぞれのメンバーの衣装も「この子に、それ……わかる!」みたいな感じなんです。私が好きな世界観だから、撮影していてもすごく楽しかったし、時間があっという間に感じました。好きなシーンがいっぱいあるので、今度語りたいですね(笑)。(MVでは)さくちゃんと2人のシーンが多いから、2人で過ごすことも多かったですね。Wセンターが発表されてから、「2人ではやっぱり違うものなの?」って聞かれることが多いので考えたんですけど……「センターを頑張んなきゃ」とか、「この曲をいいものにしなきゃ」みたいな責任感とかは全然変わらないっていうか。むしろ、「さくちゃんの隣に立つから、もっと頑張んなきゃ」みたいな気持ちがありますね。プレッシャーはありつつも、1人より楽しさも不安も2人で分けられるから、「Wセンターってこういうことなんだ……!」って思いますね。だから、2人で高め合いつつ、もっともっといい曲を披露できたらなって思います!【リスナーのメッセージ:今! 生配信を見終わって書き込みしました! まずは、今回も最高の曲ありがとうございました! もう感動して、なんといったらいいか! エネルギーもらいました! 受験勉強、頑張ります! ジャケ写も見て、さくら先生と遥香先生の2人が写ったType-Aを12月6日当日に買いにいこうと思います! 生配信お疲れさまでした!】(14歳)賀喜:こちらは、11月14日に乃木坂46の公式YouTubeチャンネルでおこなった34枚目シングル「Monopoly」の生配信ライブについてのメッセージになります! ありがとうございます! (楽曲を初披露した)生配信直後に感想の書き込みをくれて、熱量がこもっていて嬉しい! 受験勉強も大変な時期か……頑張ってね! この曲を聴いて、元気になってくれたらいいな~。この生配信も、すっごく緊張しましたね。でも、「緊張するな~」って1人で思わなくていいので(笑)。始まりも(遠藤さくらさんと)2人だし、ずっと2人でいられるので緊張を分け合っていましたね。緊張しすぎて、ダンスを私が間違えたんですけど……言っちゃった(笑)。そのときもさくちゃんが手を握って、「大丈夫! 過ぎたことだから大丈夫なの!」って言ってめっちゃ励ましてくれたんです。この日、さくちゃんの優しさを感じた(笑)。発売日当日に買いに行ってくれるのも嬉しい! ありがとうございます。Type-Aに私とさくちゃんがいます! 2023年に乃木坂46がリリースする最後のシングルだと思うので、今年のいい締めくくりにしたいなって思いますし、いい期間にしたいっていうか。メンバーみんなが楽しく過ごしてほしいし、ファンのみなさんにも安心して見ていただきたいし。遠藤さくらちゃんと2人で一緒に力を合わせて、手を取り合って頑張っていきたいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/