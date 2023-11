明治安田生命J1リーグ第33節が24日と25日に行われた。

24日には2試合が開催。川崎フロンターレは鹿島アントラーズに3-0で快勝。2位の横浜F・マリノスはアルビレックス新潟とスコアレスドローに終わり、首位浮上のチャンスを逃した。

そして、首位のヴィッセル神戸は、勝てば初優勝が決まる状況で名古屋グランパスとのホーム最終戦へ。12分に井出遥也、14分に武藤嘉紀がゴールを挙げ、幸先よく2点を先行する。神戸は30分に1点を返されると、後半は守勢となったが、体を張った守備でリードを守り切る。2-1で勝利した神戸は、Jリーグ参入27年目にして、史上11クラブ目となる優勝を成し遂げた。

“裏天王山”となった横浜FC対湘南ベルマーレは、湘南が1-0で勝利して自力での残留を決めた。柏レイソルはサガン鳥栖と2-2で引き分け、今節での残留は決まらず。それでも、得失点差を考慮すると横浜FCの残留は絶望的となった。

浦和レッズはアビスパ福岡にJリーグYBCルヴァンカップ決勝での借りを返せず、2-3で敗戦。サンフレッチェ広島はガンバ大阪に3-0で快勝し、浦和をかわして3位に浮上した。

G大阪は6連敗で9戦未勝利となったものの、横浜FCの敗北を受けて残留が決まった。また、京都サンガF.C.はセレッソ大阪を下し、自力での残留を決めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第33節

▼11月24日(金)

川崎フロンターレ 3-0 鹿島アントラーズ

横浜F・マリノス 0-0 アルビレックス新潟

▼11月25日(土)

浦和レッズ 2-3 アビスパ福岡

柏レイソル 2-2 サガン鳥栖

FC東京 1-3 北海道コンサドーレ札幌

横浜FC 0-1 湘南ベルマーレ

セレッソ大阪 0-1 京都サンガF.C.

ヴィッセル神戸 2-1 名古屋グランパス

サンフレッチェ広島 3-0 ガンバ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(68/+30)

2位 横浜FM(64/+25)

3位 広島(55/+13)

4位 浦和(54/+13)

5位 名古屋(51/+5)

6位 福岡(51/-5)

7位 鹿島(49/+8)

8位 C大阪(49/+6)

9位 川崎F(47/+5)

10位 新潟(42/-5)

11位 札幌(40/-3)

12位 FC東京(40/-5)

13位 鳥栖(38/-3)

14位 京都(37/-7)

15位 湘南(34/-15)

16位 G大阪(34/-22)

17位 柏(32/-14)

18位 横浜FC(29/-26)

◆■第34節の対戦カード

▼12月3日(日)

14:00 札幌 vs 浦和

14:00 鹿島 vs 横浜FC

14:00 湘南 vs FC東京

14:00 新潟 vs C大阪

14:00 名古屋 vs 柏

14:00 京都 vs 横浜FM

14:00 G大阪 vs 神戸

14:00 福岡 vs 広島

14:00 鳥栖 vs 川崎F

