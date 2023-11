JO1の2nd写真集「Unbound」が2024年1月24日に発売されることが、本日11月25日に東京・京セラドーム大阪で行われた公演「2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'」にて発表された。

JO1の写真集が発売されるのは約3年ぶり。「Unbound」はタイトル通り“新たなJO1を解き放つ”ことがテーマとなっており、アメリカ・ロサンゼルスでロケが行われた、全192ページのボリューミーな作品となる。

写真集には荒涼とした岩場での壮大な自然を感じるカット、ビバリーヒルズの邸宅のプール&ジャグジーで撮影した1枚、街で現地の人とコミュニケーションを取る写真など、アーティストとしてのクールな姿と等身大の愛らしい姿、そして写真集ならではの肉体美を収録。本編のほかシーンごとのオフショットや、メンバーインタビュー、メンバー手書きの写真集のおすすめポイントも収められる。購入者はドローンを駆使した臨場感あふれるメイキング映像を観ることができる。

カバーは通常版、JO1 OFFICIAL STORE版、楽天ブックス版、@Loppi・HMV版の4パターン。JO1 OFFICIAL STORE版のカバーはメンバー全員の落書きが施されたデザインとなる。

また本日の公演では2024年にJO1の大型展覧会が開催されることも告知された。詳細は後日発表される。