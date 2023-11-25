広島が24日、来季のコーチングスタッフを発表した。
来季から今季まで現役だった三好匠氏が一軍内野守備・走塁コーチに就任。今季まで一軍の内野守備・走塁コーチだった小窪哲也コーチが打撃コーチに配置転換され、一軍打撃コーチだった迎祐一郎コーチは、三軍野手総合コーチとなった。
また二軍投手コーチだった永川勝浩投手コーチが一軍へ。一軍投手コーチだった横山竜士投手コーチがファームの投手コーチを担当することになった。
▼ 2024年度のコーチングスタッフ
【一軍】
25 新井貴浩：監督
77 藤井彰人：ヘッドコーチ
83 朝山東洋：打撃コーチ
89 小窪哲也：打撃コーチ
80 赤松真人：外野守備・走塁コーチ
90 三好 匠:内野守備・走塁コーチ
86 菊地原毅：投手コーチ
74 永川勝浩：投手コーチ
81 石原慶幸：バッテリーコーチ
【二軍】
71 高 信二：監督
85 福地寿樹：打撃・走塁コーチ
84 新井良太：打撃コーチ
75 廣瀬 純：外野守備・走塁コーチ
72 東出輝裕：内野守備・走塁コーチ
87 高橋 建：投手コーチ
82 横山竜士：投手コーチ
76 倉 義和：バッテリーコーチ
【三軍】
78 畝 龍実：三軍統括コーチ・矯正担当
91 迎祐一郎：野手総合コーチ
73 小林幹英：投手育成強化コーチ