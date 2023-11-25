広島が24日、来季のコーチングスタッフを発表した。

来季から今季まで現役だった三好匠氏が一軍内野守備・走塁コーチに就任。今季まで一軍の内野守備・走塁コーチだった小窪哲也コーチが打撃コーチに配置転換され、一軍打撃コーチだった迎祐一郎コーチは、三軍野手総合コーチとなった。

また二軍投手コーチだった永川勝浩投手コーチが一軍へ。一軍投手コーチだった横山竜士投手コーチがファームの投手コーチを担当することになった。

▼ 2024年度のコーチングスタッフ

【一軍】

25 新井貴浩：監督

77 藤井彰人：ヘッドコーチ

83 朝山東洋：打撃コーチ

89 小窪哲也：打撃コーチ

80 赤松真人：外野守備・走塁コーチ

90 三好 匠:内野守備・走塁コーチ

86 菊地原毅：投手コーチ

74 永川勝浩：投手コーチ

81 石原慶幸：バッテリーコーチ

【二軍】

71 高 信二：監督

85 福地寿樹：打撃・走塁コーチ

84 新井良太：打撃コーチ

75 廣瀬 純：外野守備・走塁コーチ

72 東出輝裕：内野守備・走塁コーチ

87 高橋 建：投手コーチ

82 横山竜士：投手コーチ

76 倉 義和：バッテリーコーチ

【三軍】

78 畝 龍実：三軍統括コーチ・矯正担当

91 迎祐一郎：野手総合コーチ

73 小林幹英：投手育成強化コーチ