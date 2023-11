YOSHIKI(Dr, Piano / X JAPAN)、HYDE(Vo / L'Arc-en-Ciel、VAMPS)、SUGIZO(G / LUNA SEA、X JAPAN)、MIYAVI(G)によるバンド・THE LAST ROCKSTARSが11月21日から23日の3日間にわたり、東京・有明アリーナにて「THE LAST ROCKSTARS The 2nd Tour 2023 "PSYCHO LOVE"」の日本公演を行った。

今年1月から2月にかけて日本とアメリカの2カ国を舞台に行われたデビューツアー同様に、3日間の公演には多くのファンが詰めかけ熱狂的なムードに。ライブのタイトルにもなっている「PSYCHO LOVE」で始まったライブでは、SUGIZOとMIYAVIのギターセッション、SUGIZOのバイオリンソロ、YOSHIKIのドラムソロにピアノソロ、HYDEのソロ曲「6or9」のTHE LAST ROCKSTARSバージョンなど、各メンバーの魅力や世界観を発揮したパフォーマンスが続出。さらにスペシャルゲストとしてPATA(G / X JAPAN)が登場し、THE LAST ROCKSTARSの4人とともにX JAPAN「Rusty Nail」をセッションするパフォーマンスも。すさまじい歓声を浴びたYOSHIKIが「俺たちはバンドの垣根を、そしてあらゆる壁をぶち壊すために集まった」と叫ぶと、オーディエンスは手にしたペンライトを紅に灯し、「X」のサインを高く掲げた。

ライブの途中では、11月20日に誕生日を迎えたYOSHIKIを祝福するコーナーも設けられ、ステージにバースデーケーキが運び込まれる。すると祝福の声があちこちから飛び交い、主役であるYOSHIKIはメンバーに止められるほどケーキを頬張り続けて会場を和ませた。ライブの終盤でYOSHIKIは「生きてる間になんでもっと一緒に時間を過ごさなかったんだろうと思うこともある。だけど、こうやってコンサートがあって、仲間やファンのみんなもいる。ボロボロで血だらけの翼を俺たちは広げて飛び立つんだ。一緒に血だらけの翼を広げよう」と声を枯らしながら語り、「Red Swan」へとつなげる場面もあった。

なおTHE LAST ROCKSTARSは今回のツアーのアメリカ・ロサンゼルス公演を2024年8月29日に行う予定。

セットリスト

THE LAST ROCKSTARS「THE LAST ROCKSTARS The 2nd Tour 2023 "PSYCHO LOVE"」2023年11月23日 有明アリーナ

01. PSYCHO LOVE

02. 6or9

03. Tonight, The World Is Mine

04. HERE'S THE LOVE

05. Beneath The Skin

-SUGIZO×MIYAVI Guitar Battle

-SUGIZO Violin solo

06. Folly

-MIYAVI Acoustic Guitar solo

07. Hallelujah

-YOSHIKI Drum solo

-YOSHIKI Piano solo

08. RUSTY NAIL

09. HONEY

10. UP 'N DOWN

11. Bang!

12. GLAMOROUS SKY

13. RED SWAN

<アンコール>

14. MASTERY

15. SHINE

16. THE LAST ROCKSTARS