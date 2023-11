aiko「サビはTシャツのしわをパンパンしているときに浮かんだ」新曲『星の降る日に』制作エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月23日(木・祝)の放送は、aikoさんがゲスト出演。11月22日(水)リリースのニューシングル「星の降る日に」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:(楽曲を聴いて)グっと悲しくなる歌詞も散りばめられた……aiko先生の十八番と言っても過言ではないこの感じね。「指先でなくなる記憶」って……COCO教頭:(過去にこの歌詞と)まったく同じことを感じてた……!aiko:ほんま!? ありがとうございます!こもり校長:俺はそういう経験ないんですけど(笑)。思い出の“物”は簡単に消せても、心の中に(想い)は残っていったり……忘れたいのに忘れられないとか。(あなたが)降ってきたあの瞬間のトキメキやきらめきというのは奇跡だなと思いたいし見つめていたし、こういう気持ちは忘れたくないし……っていう。aiko:すごいね、気持ちを全部まとめて言ってくれた感じ。ありがとうございます……!こもり校長:聞いたところによると、この曲が頭に浮かんだのは洗濯をしているときだったと?aiko:そうです。洗濯物を干そうと思って、Tシャツのしわをパンパンと伸ばしていたときに、「星の降る日に~♪」のところが浮かんでサビができて。とりあえず洗濯を中断して曲を作って、もう1回洗濯に戻って。COCO教頭:え~っ! 日常生活のなかで、パっと降ってくるものなんですか?aiko:基本は、家の中で何かやっているときとかに……大体は歌詞が先なんですけど、飛行機に乗って移動しているときとかにも。いつでも曲を作れるスタンスでいる、というのを体に刻んで……生きてきた!校長・教頭:(笑)。COCO教頭:でも飛行機の中だと、急に曲を作るってできないじゃないですか? そういうときはどうするんですか?aiko:ボイスメモに小さい声で入れたりするときもあるんですけど、歌詞やったらメモに入力してとっておくんです。それを譜面台に置いておいて曲を作るんですけど……毎回、毎日、その歌詞で曲を作るから、同じ歌詞で違う曲ができたりもするんですけど。こもり校長:へ~!aiko:この「星の降る日に」は、(洗濯しながら浮かんだ)このメロディで絶対にいこうと思って作った曲なのですごく大切です。こもり校長:aiko先生は、オープンマインドなんでしょうね。心がずっと開いているから、何にでもときめくことができる心を持っているんでしょうね。aiko:は~……ほんま? 嬉しい!こもり校長:だって、曲ができるスパンが信じられないですもん。(前回出演の)3月からもう新しい曲ができたのか……!? って思うと、何事も疑わず何かのことにピュアに恋ができるから洗濯パンパンで歌詞が降ってくる、ということにつながるんじゃないかなって。aiko:ありがとうございます……!こもり校長:ミュージックビデオも公開になっています。足のステップとかね!aiko:そうなんですよ。9歳の女の子がミュージックビデオに出てくれたんですけど、インスタでナンパしたんですよ(笑)。こもり校長:すごい話じゃない?COCO教頭:結局、オープンマインドなんだってことだよね。こもり校長:そうかも! 分け隔てなく恋ができる……「素晴らしい!」と思ったらそこにすぐに行けるってことだよね。aiko:嬉しい~。こもり校長:ぜひ、楽曲もミュージックビデオもチェックしてもらいたいなと思います!aikoさんは、2024年1月からアリーナツアー『aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」』を開催。「ライブハウスとアリーナでは広さが全然違うんですけど、広い所でも1対1でライブをやることを目標にしていて。“aiko変わらないやん”というライブができたらいいなと思っています」と話していました。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/