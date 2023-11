乃木坂46賀喜遥香 新曲「Monopoly」Wセンターの遠藤さくらと散歩で思いを共有

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。11月23日(木)の放送では、遠藤さくらさんとWセンターをつとめる新曲「Monopoly」を紹介。2人でセンターに立つ思いを伝えました。賀喜:今日は12月6日にリリースする乃木坂46の34枚目シングル「Monopoly」について、みんなからたくさん書き込みが届いているので、そのメッセージを紹介しつついろいろとお話をしていこうと思います!34枚目シングルのセンターおめでとうございます。今回は、遠藤さくら先生とのWセンターですね。番組やライブなどで、遠藤さくら先生と楽しそうにしているところをよく目にしているいちファンとしてとても嬉しい報告でした。胸を張って自信を持って活動してください! 心から応援しています!!(18歳)賀喜:ありがとうございます! そうなんです! 今回の新曲は、私と遠藤さくらちゃんがWセンターを務めることになりました!私もさくちゃんもそれぞれ1人でセンターをさせていただいたことはあるんですけど、2人で一緒にっていうか、Wセンターっていう形では初めてで……。1人でセンターをやった時の感覚はわかるんですけど、2人ってどんな感じなんだろう? って。頭ではわかっていても、立ってみないとわからないなっていうのはずっと思っていたんですけど……。さくちゃんとは、「初心は忘れないのが大事だね」っていう話をしました。初めて乃木坂に入ったときとか、初めてセンターに立ったときのあの感じ。言い表しにくいんですけど、そういう感覚を忘れないでいたいねっていう話をしましたね。時期は違っても、私とさくちゃんがセンターに立った回数は多分一緒なのかな? だから気持ちがよくわかるし、「一緒に頑張ろうね~」って話しながらお散歩しましたね。ずっとこんな雰囲気です、さくちゃんと私(笑)。頑張りたいと思っています!賀喜:今回のシングルでは、初めて選抜入りしたメンバーが3人いまして。3期生の向井葉月さんと4期生の黒見明香ちゃん、5期生の冨里奈央ちゃんです。葉月さんは本当にすごく優しくて、めちゃめちゃフレンドリーで! この間も、移動中に葉月さんが「みんなでワードウルフやろう!」って言って。私は車の端っこでちんまりしていたんですけど、「賀喜ちゃんも一緒にやろうよ!」って巻き込んでくださって、車の中で遊んだんです! 葉月さんって絶対に誰かを1人にしないっていうか、めちゃめちゃ優しい方で大好きです!黒見明香ちゃんは、本当に頑張り屋さんなんです。みんなが楽屋でゆっくりしてるときにお勉強していたり、野球の仕事もしていて自分が出た番組をチェックしていたり、もっと野球のお勉強をしていたりして本当に勉強熱心なんです。いつも目が合ったら、ニコって“あの”イケメンスマイルをしてくれるし(笑)。めちゃめちゃ優しくて大好きです!冨里奈央ちゃんは愛され力がすごい! あの素敵な笑顔と、儚い感じがかわいい。前作では「考えないようにする」という5期生の曲でセンターに立っていて、それが本当に素敵で魅力的だったんです! だから、今回同じシングルで活動できるのがすごく嬉しくて! 大好きですし、お仕事していていろんなことを話せて楽しいので、1つ1つのお仕事の現場で思い出をもっと作りたいなって思いますね。――ここで「Monopoly」オンエア賀喜:この曲は、みんなの歌声が1人ずつ結構はっきり聞こえるのが好きです。『愛は僕のMonopoly』って、かっこいい歌詞ですよね~! ここのダンスの振り付けもかっこいいんですよ。マネしやすいから見てほしい(笑)。ラジオじゃ伝えられないけど……! ちょっとカメラにポーズしとこ(笑)。ここのポーズがポイントなので、MVとかダンス披露の音楽番組とかあったら、そこにぜひ注目していただきたいなって思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/