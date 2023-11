秋に着込んでいたら「冬、どうすんの？」、眼鏡の私に「いつコンタクトにするの？」何度も聞かれる！ダルい絡み

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月22日(水)は、『ダル絡み撲滅委員会』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代のリスナーから届いた“面倒くさいいじり”についてのエピソードを紹介し感想を語りました。【今の時期に「寒いから」とめちゃくちゃ重ね着していると、みんなから「冬、どうすんの?」と何度も聞かれる。自分もどうするのかわからないけど、「冬になったらわかるよ!」と思う】(17歳)こもり校長:めっっっちゃわかる!COCO教頭:言われがちだよね(笑)。こもり校長:「冬になったらどうにかはするよ!」っていうね(笑)。COCO教頭:逆に、5月くらいにノースリーブを着たら「あんた、真夏どうすんの?」って言われるしね。こもり校長:わかるわ~。共感の嵐!【中学のころから、ほとんどの友達に「いつコンタクトにするの?」と会うたびに言われて5、6年になります。目に合わないからできないんじゃー! 言われ続けてちょっと疲れてきました】(17歳)COCO教頭:コンタクトが目に合わない人もいるよね。こもり校長:カーブが合わないとかね。でも「いつコンタクトにするの?」って、5、6年言い続ける子もなかなか根気がすごいね。COCO教頭:たしかにね(笑)。よっぽど、眼鏡をかけていない姿が見たいんだね。こもり校長:そうだね。これは、“ダル絡み”ではなく“告白”なのではないか!?COCO教頭:もう好きやん、ってね(笑)。だって、5、6年も経てば熱量なくなってくるよね。それをきっかけに会話がしたい、ということなのかも。こもり校長:結構そっちなんじゃない!?この日の放送では……・「友達に眼鏡を取られて“何本に見える?”と指を出されます。別に何本か見えているし、眼鏡をベトベトにされるのが嫌です」という15歳・「ちょうちょ結びが上手にできなくて、周りから“今日は紐ほどけてない?”と言われます」、「スキップが苦手なのですが、体育の授業で“あのステップをやってよ”と言われます」という14歳・「お父さんのスキンシップが多すぎてダルいです。ハグとか髭スリスリとかしてきて、“やめてよ”と言っても“え~……”と言いながら続けてきます」という17歳・「ダル絡みをしている側です。“コンチワっ”というふざけたあいさつをしていたら、先輩から冷たい目であいさつを返されるようになりました」という15歳と電話をつなぎ、それぞれのエピソードを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/