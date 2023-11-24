s-kenプロデュースのクラブイベント「カメレオンナイト」35年ぶりに開催決定

s-kenプロデュースのクラブイベント「エスケンのカメレオンナイト」が、2024年1月21日（日）に開催されることが発表された。
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音楽プロデューサー、歌手、ソングライター、著作家、DJ など多くの肩書きで知られるs-ken。「エスケンのカメレオンナイト」は、80年代から90年代にかけて東京、大阪のクラブシーンを席巻し、血湧き肉躍るバブル時代の饗宴と称されたs-kenプロデュースのクラブイベント。このたび、35年ぶりによみがえる事になった。
イーストリバーサイドカルチャー勃興のスタート地点とも言われる、築100年の歴史的建造物をリノベーションしたゴージャスなホテル「HOTEL K5（ホテル ケーファイブ）」の地下に入ったB by the Brooklyn Breweryで、クラブジャズとラテンムーブメントの一夜が復活する。
＜ライブ情報＞
エスケンのカメレオンナイト2024
s-ken presents chameleon night 2024（S-KEN Birthday Anniversary）
2024年1月21日（日）「HOTEL K5」B by the Brooklyn Brewery（中央区日本橋兜町３−５ K5 B1）
時間：open 6:00PM start 6:15PM～9:15PM
予約：3000円 [メール予約 yoyakusken@gmail.com]
当日：3500円
ドリンク￥650より（電子マネー、PayPay、Suica、クレジットカードなど）
出演：東京パノラマ マンボ ボーイズ（コモエスタ八重樫、ゴンザレス鈴木、パラダイス山元）／ミス キャバレッタ（バーレスクダンサー）／高宮永徹 （DJ Flower Records）／森雅樹（DJ EGO-WRAPPIN' ）／原田芳宏（スティールパン）／佐野篤（ベース＆etc）／aco (トライバルフュージョンベリーダンサー)／s-ken&小林創（歌&ピアノ）