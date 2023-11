ヤバイTシャツ屋さん・こやまたくや「授業中も眠い」10代に「大人になったら後悔するのでなんとか乗り切って…！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。11月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんのこやまたくやさんです。11月22日(水)の放送では、「寝ても寝ても眠い」という15歳の相談に回答しました。寝ても寝ても眠いです。授業のときに困っています……。授業中に眠気をなくす方法ってなにかありませんか?授業って眠いですよね〜。あれなんやったんでしょうかね? 僕もね、学生のときは、「授業眠いな〜、眠いな〜」って思って過ごしていたんですけど。興味のある話やったら聞いていたいから起きれるんですけど、向き不向きがというか科目によって興味のあるなしがあると思うんでね。どうしても、興味のない話やと眠くなっちゃいますよね〜。でも、大人の人から「授業ちゃんと聞いとけよ」とか、「俺も学生のときに授業ちゃんと聞いといたらよかったわ〜、めちゃくちゃ後悔してるわ〜」みたいな話を聞いたりすると思うんですよ。僕も実際、学生のときに大人の人から「授業聞いておかないと後悔するぞ」とか、「もっとちゃんと聞いといたらよかった〜」って言ってるのを聞いて、「はいはい」って思って聞いてたんですけど……大人になったら「それマジやわ」って思いますね(笑)。学生のときは「おもんない話聞いててもしゃーないやろ」って思ってたんですけど、今になったらホンマに「学校の先生の話とか、ちゃんと聞いといたらよかった〜」ってめっちゃ思いますね。当時はそれに気づかなかったですね〜。授業中に眠気をなくす方法ということなんですけど、僕の後悔したっていうこのエピソードを思い出して、なんとか乗り切っていただけたらと思います……!今回選曲された「眠いオブザイヤー受賞」は、2018年リリースのセカンドアルバム『Galaxy of the Tank-top』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/