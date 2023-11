「眼鏡を取られて“指何本？”」「スキップやって」は面倒くさい！10代が訴える撲滅したいダル絡み

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月22日(水)は、『ダル絡み撲滅委員会』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代のリスナーに“面倒くさいいじり”についてのエピソードを聞きました。そのなかから、15歳(中3)男性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、この世の中から“ダル絡み”をなくしていくために、日常生活で周りから面倒くさいいじりを受けている生徒(リスナー)の話を聞いていきます。学校に行くと、仲のいい友達に眼鏡を取られて「指何本?」って聞かれます。一応答えるけど、何本かはわかるのでダルいです!こもり校長:それは、非常にダルい絡みですね(笑)。普段は眼鏡をかけているの?リスナー:はい。時々コンタクトもします。COCO教頭:視力はどのくらい?リスナー:結構悪くて……(視力検査では)Fくらいです。こもり校長:今って、視力はA、B、Cなの!?COCO教頭:私の時代は、2.0とかだったけどね(笑)。リスナー:数字も出してくれるんですけど、それだと0.03です。こもり校長:コンタクトは?リスナー:-8です。校長・教頭:えー!COCO教頭:私は-4だから倍だよ!こもり校長:そうか~、それは……!リスナー:はい(笑)。COCO教頭:ダル絡みはいつからされているの?リスナー:小2のころからですね。COCO教頭:このノリについてはどう思っているの?リスナー:正直言って……面倒くさいですね。こもり校長:そうだよね。「見えてんのよ……」っていうね(笑)。リスナー:そうですね。COCO教頭:眼鏡を取られることはどうなの?リスナー:取った眼鏡を、自分でかける人もいるんですよ。そういう人はなかなか返してくれないし、レンズを触ったりして(指紋が付いて)ベトベトになるんですよ。それも嫌です。COCO教頭:それは怒っていいやつだよ!こもり校長:なんかさ、(このいじりにのるのは)微妙なラインだよね。眼鏡を取られても何本かくらいはわかるけど、実際には見えにくくなるしストレスなわけじゃん。この微妙なところを、裸眼の人にもわかってもらいたいよね。このむずがゆさを!リスナー:本当にそうです!COCO教頭:これは……視力が落ちないと、わからないことなのかもね。こもり校長:たしかにこれはダルいよね。「これ何本?」は撲滅しましょう!リスナー:しましょう!こもり校長:じゃあ最後に、そのいじりをしてくる人たちに一言!リスナー:「お前が眼鏡をかけたら、同じようにギットギトにしてやるぜ!」校長・教頭:(笑)。このほかには……・「ちょうちょ結びが上手にできなくて、周りから“今日は紐ほどけてない?”と言われます」、「スキップが苦手なのですが、体育の授業で“あのステップをやってよ”と言われます」という14歳・「お父さんのスキンシップが多すぎてダルいです。ハグとか髭スリスリとかしてきて、“やめてよ”と言っても“え~……”と言いながら続けてきます」という17歳・「ダル絡みをしている側です。“コンチワっ”というふざけたあいさつをしていたら、先輩から冷たい目であいさつを返されるようになりました」という15歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/