【2023年最近】湘南パンケーキおすすめ10選！billsや人気のふ…

観光やグルメスポットが多い湘南エリア。広々した海を眺めたりオシャレなカフェでくつろいだり連日多くの人でにぎわいます。

そんな湘南エリアには、人気のパンケーキ屋さんが豊富にあることをご存知でしょうか?

海を眺めながらいただくふわふわのリコッタパンケーキや、独自の手法でこんがり焼き上げた作り上げたベイクドパンケーキなど、湘南でしか味わえないパンケーキが豊富にあります。

そこで今回は湘南エリアおすすめパンケーキ屋10選と題し、本当におすすめしたいパンケーキ各種を紹介!

これから湘南に訪れる予定がある方や、新しくパンケーキ屋を探している方にぴったりの内容になっています。

最後まで読んでいただけると、あなたにあったパンケーキがきっと見つかりますよ。

Espresso D Works 七里ヶ浜店

「オススメポイント」

食事をしながら海が一望できるフルーツパンケーキが好きな人にオススメ女性一人でも食べられるほどのライトな口当たり

鎌倉七里ガ浜の海岸線沿いに2021年12月にオープンしたトライアングル七里ガ浜。オシャレな飲食店が入るテナント施設の中に今回紹介する「Espresso D Works 七里ヶ浜店」があります。

道路を挟んだ向こう側は砂浜が広がる相模湾。遮るものがないため絶景を楽しみながら食事がいただけますよ。

七里ヶ浜駅から徒歩3分のところに位置し、ランチタイムは常連さんや女性同士、カップルで訪れている方が多い印象でした。

店内カウンター席とテーブル席を完備。カウンター席は江ノ島を望む絶景席で目の前にとにかく景色を楽しみたい方にオススメです。カウンター席の後ろにテーブル席があるのですが、そちらからもで絶景が楽しめますよ。

アットホームで入りやすいEspresso D Worksは、店内も落ち着いた雰囲気のため、カウンターでおひとり様ランチを楽しんだり女子会の場所にしたりもオススメ。

ただし、混雑時は90制になることもあるので入店時に確認しておくと安心です。

運がよければ屋上のテラス席が利用できるのもEspresso D Works の特徴です。湘南の海風を感じながら開放的な気分で食事が楽しめますよ。天候の関係でテラス席が開いていなくても、店員さんに一声かければ見学も可能です。

エスプレッソDワークスではさまざまなパンケーキを取り揃えています。パンケーキだけの注文ももちろんですが、食事のデザートとしてオーダーされている方も多かった印象です。

メニューは、ベリーベリーや塩キャラメルなどどれも美味しそうなパンケーキを用意しています。その中でぜひ食べておきたいのが「七里ヶ浜パンケーキ(1,848円税込)」です。

見た目もさることながらフルーツが盛りだくさんなので、写真映えするパンケーキを楽しみたい方や、さっぱりとパンケーキを食べたい方にオススメ。

今回は七里ヶ浜パンケーキをオーダーしました。

豪華な見た目の七里ヶ浜パンケーキは、マンゴー・ブルーベリー・バナナ・ストロベリー・キウイといった果物がゴロゴロと盛られており、クリームが高々とそびえ立つ写真映えする一皿です。

小皿に取り分けて食べてみると、ふわふわとした生地はライトな口当たりで非常に軽やか。果物も相まってさっぱりといただけます。クリームもサッパリとしているので非常に食べやすく一人でも食べ切ってしまうほどです。

七里ヶ浜パンケーキはたくさんの種類の果物が入っているので、フルーツパンケーキがお好きな方や飽きのこないパンケーキを探している方にオススメといった印象でした

女性客のほとんどは食後のデザートとしてひとり一皿召し上がっており、それほど食べやすいパンケーキであることがわかります。

絶景の海を眺めながら落ち着いた空間で過ごしたい方は、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。お支払いはキャッシュレスのみとなっています。

住所:〒248-0026 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目4−11 2F-B 電話番号:090-7874-9572 営業時間:8:00~20:00 定休日:不定休 アクセス:江ノ島電鉄「七里ヶ浜駅」より徒歩3分 SNS:Instagram 関連記事:【鎌倉 グルメレポ】Espresso D Works 七里ヶ浜店 - 湘南の海に浮かぶ江ノ島を見ながら、 至れり尽くせりのBEST LUNCHを堪能あれ

「周辺の観光地」 七里ヶ浜海岸:徒歩6分 鎌倉高校駅前:徒歩8分 鎌倉プリンスホテル:徒歩16分

bills

「オススメポイント」

セレブの味を湘南の海を見ながら味わえるパンケーキだけで満足したい方にオススメ自分へのご褒美に

世界一の朝食と言われるbills。世界のセレブたちから愛される言わずと知れたレストランです。朝の7時からオープンすることもあり、ちょっと贅沢な朝食を求るお客様で連日にぎわっています。

休日ともなれば長い行列ができるほど人気があり、平日も並ぶことがあるため予約を済ませて訪れるのがオススメですよ。

世界各地にあるbillsですが、ここ七里ヶ浜店の特徴はなんといってもオーシャンビューであること。穏やかな海風にあたりながらの朝食はここでしか味わえない特別感があります。

日差しが海面に照らし海風が心地よいテラス席は、非日常を静かに味わえるため、ちょっと優雅な気持ちにもなりますよ。

メニューは、フルーツボウルやスクランブルエッグ&トーストなど軽食が方にありますが、ほとんどの方が注文するのが「リコッタパンケーキ・フレッシュバナナ、ハニーコームバター(2,000円税込)」です。

billsのリコッタパンケーキは、本店まで足を運ぶセレブがいると言われるほど人気メニューであり、店内を見渡す限りほとんどの人が注文しています。

こちらがbillsのパンケーキです。メディアでも取り上げられるbillsのパンケーキは、大ぶりのパンケーキが3つ盛られており、その脇には香り豊かなハニーコームバターが添えてあります。

弱火でじっくり火を入れたパンケーキは、まだホカホカと熱を持っているので、ハニーコームバターを余熱で溶かしながらいただきます。

取り皿にわけてさっそくナイフを入れてみると、ふわふわとした感触がナイフに伝わっていきます。

バターを溶かしメープルシロップをまわしかけたら、冷めないうちにいただくのがオススメ。

一口食べてみるとじっくり火入れした生地とハニーコームバターの風味なのか、香ばしさも感じました。

一緒に付いてくるメープルシロップは、ややさっぱり目なので、たっぷりかけても生地からする小麦の香りを邪魔せずバランスがちょうど良いです。

途中バナナと一緒に食べると濃厚さがプラスされ、また違った味わいが楽しめますよ。

一皿に3枚乗っているbillsのパンケーキは、お腹いっぱいになる印象でした。そのため、食事としていただいたりシェアしたりがオススメと思います。

七里ヶ浜にきたら、優雅な時間とセレブが愛するパンケーキをぜひ味わってみてはいかがでしょうか。連日行列ができるため、予約をしてから訪れるのがオススメですよ。

※bills七里ヶ浜店予約>

住所:〒248-0026 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目1−1 2階 Weekend House Alley 電話番号:0467-39-2244 営業時間:7:00~17:00(月曜日)7:00~21:00(火曜日~日曜日) 定休日:無し HP:bills七里ヶ浜店公式HP SNS:Instagram

「周辺の観光地」 七里ヶ浜海岸:徒歩4分 鎌倉高校駅前:徒歩12分 鎌倉プリンスホテル:徒歩13分

GARDEN HOUSE Kamakura

「オススメポイント」

家族連れでもゆったり食事が楽しめる空間作りベーコンやソーセージのパンケーキは男性にもオススメパンケーキをデザートに食事を楽しみたい方にもオススメ

「GARDEN HOUSE Kamakura(ガーデンハウス鎌倉)」は、JR鎌倉駅西口から徒歩3分の場所にあるレストランです。

小町通りや鶴岡八幡宮とは駅の反対側にあたる鎌倉駅西口は、閑静な住宅街も多く落ち着いた雰囲気を感じます。ガーデンテラス鎌倉も落ち着いた雰囲気のため、ゆっくり食事などを楽しみたい方にオススメです。

少し奥まった入り口から店内に入ると緑豊かな空間が広がり、まるで森の中のレストランにきたかのような雰囲気を感じます。

店内はボックス席も完備した室内テーブル席と、緑豊かなガーデンテラスから選択可能です。天気がよければガーデン席の天井をフルオープンするので、心地よい日差しを感じながら食事が楽しめますよ。

ガーデンハウス鎌倉は老舗ハムメーカー「鎌倉ハム富岡商会」とコラボレーションをしているため、ハムなどを使用したピッツァやソーセージなどの食事も楽しめます。

今回は鎌倉ハム富岡商会のベーコンを堪能できる「ベーコン&エッグ(1,700円税込)」にプラスして「鎌倉富岡商会ソーセージ(500円税込)」をトッピング。

また、甘いパンケーキでは「バナナ&ウォルナッツ(1,350円税込)」を注文しました。

「ベーコン&エッグ」はカリカリに焼いたベーコンに半熟の目玉焼きと塩味が効いたバターがのっている一皿。パン生地は口どけがよくほんのり甘さを感じるため、ベーコンの塩気と非常によく合います。

また、追加でトッピングしたソーセージはハーブが練り込まれており、外はパリッとした食感に中から肉汁とハーブの香りが追いかけてくる絶品ソーセージ。

お肉を少し残し、今度は目玉焼きを崩し上からメープルシロップをまわしかけてみます。するとたちまち甘じょっぱいまろやかなパンケーキに大変身。思わずうなるほどの美味しさで男性にもオススメの逸品です。パンケーキなのにお酒が欲しくなる一品でした。

もう一皿の「バナナ&ウォルナッツ」は、ライトな口当たりのクリームにバナナとウォルナッツがのった一品。こちらも塩味が効いたバターを溶かしながらいただきます。

ガーデンハウス鎌倉のパンケーキ生地は、ほんのりと甘く小麦の香りも感じるので、どのトッピングにも相性抜群に感じました。

ほんのりサクッとした食感とふわっとした食感も楽しめて、甘すぎずかといって物足りなさもないので、いつの間にかペロリと食べてしまうほどバランスが良いです。

席の間隔も程よく食事内容もバランスが良いので、万人受けするレストランといった印象でした。キッズメニューもあるので家族連れにもオススメですよ。

冬は各テーブルに膝掛けがあるので、心配りも嬉しいレストランです。鎌倉駅に訪れた際はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

住所:〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町15-46 電話番号:050-3184-0306 営業時間:9:00~21:00 定休日:不定休 アクセス:JR「鎌倉駅西口」より徒歩3分 HP:GARDEN HOUSE Kamakura(鎌倉) SNS:Instagram

「周辺の観光地」 佐助稲荷神社:徒歩16分 銭洗弁財天 宇賀福神社:徒歩17分 小町通り:徒歩6分

サカノシタ

「オススメポイント」

古民家カフェの雰囲気を存分に味わえるかつてドラマの撮影に使用された場所食事にもあうパンケーキ

江ノ島電鉄「長谷駅」より徒歩5分に位置する「サカノシタ」。以前は「cafe 坂の下」として営業していた建物を活かし、2023年9月にパンケーキ屋として再オープンしたのがこちらの「サカノシタ」になります。

人気ドラマ「最後から二番目の恋」の「カフェ・ナガクラ」のモデルになったこちらの店舗。ファンがいつ訪れても楽しめるよう雰囲気を活かしながらインテリアを変えて営業しています。

席数は店内とテラス席合わせて42席となっており、屋外テラスも広々していてゆったりとした雰囲気を感じるお店です。

使用されているテーブルの一部が昔懐かしい足踏み式のミシンであるなど、どこかほっとする人も多いことでしょう。

趣のあるインテリアは、まるで時が止まったかのような雰囲気があり、古民家カフェ特有の木の温もりを存分に感じます。海の近くでありながら車では入れない場所に位置するため、店内は非常に静かです。

サカノシタのパンケーキは以前のcafe坂の下のオーナーと改良を重ねたもので、ふわふわ系から生地がしっかりした食事に合うしっかり目の物になりました。

今回はレモンピールとの相性が良い「レモンパンケーキ(1,500円税込)」と美しい見た目とほろ苦い飲み物「抹茶ラテ(750円税込)」を注文しました。

レモンソースにホイップバターがのったこちらの一皿。生地がふかふかと厚みがあるタイプですが、口どけが良くどんどん食べてしまうほどです。

レモンソースとレモンピールがさっぱりしているので、そのままでも十分美味しいですが、少し濃いめのメープルシロップをまわしかけて食べると甘味がぐっと引き立つパンケーキになります。

万人受けする非常に食べやすいパンケーキで、甘いものが苦手な方やしっかりした生地のパンケーキが好みの方にはとくにオススメです。

抹茶ラテはそのままでは少し苦味があるので、お好みでシロップを入れて飲むこともできますよ。

また、カフェ坂の下からの看板猫である「ぷーちゃん」も運が良ければ店内にいますので、見かけたらラッキーですよ。

鎌倉の中でもとくに雰囲気を感じる古民家カフェ「サカノシタ」。絶品のパンケーキと古民家カフェの雰囲気をぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

住所:〒248-0021 神奈川県鎌倉市坂ノ下21-15 電話番号:0467-81-3361 営業時間:「月・水・木・金10:00~17:00」「土・日10:00~18:00」 定休日:火曜日 アクセス:江ノ島電鉄「長谷駅」より徒歩5分 SNS:Instagram

「周辺の観光スポット」 極楽寺:徒歩8分 鎌倉海浜公園:徒歩3分 成就院:徒歩3分

PCH coffee

「オススメポイント」

作りにこだわった出来立てほかほかのパンケーキが楽しめるとろけるスフレパンケーキはふわふわ食感カリッと食感が美味しいベイクドパンケーキも楽しめる

小田急線「鵠沼海岸駅」から徒歩8分にある「PCH coffee」。住宅街の一角にお店を構えており、一軒家のような落ち着いた佇まいで晴れた日にはテラス席でパンケーキが楽しめます。

目の前は車が2台分駐車できるので、ちょっとデザートを食べたい時やランチとして車で訪れるのも良いでしょう。

テラス席ではわんちゃんもOKなので、午前中の時間帯は陽が入り心地よく過ごせますよ。

湘南人店内は4人掛けのテーブル席が2つとカウンター席を完備。おひとり様はもちろん家族連れやカップル、友人同士にオススメですよ。HPから予約もできるので女子会に利用しても良さそうですね。

自宅に帰ってきたかのような雰囲気と優しく丁寧な店主が接客してくれるので、おひとり様でも落ち着いて食事が楽しめますよ。

提供されているメニューは、自家製リコッタと塩麹で焼き上げたふわふわ食感の「リコッタパンケーキ」や、湘南小麦をふんだんに使用した「厚焼きパンケーキ」。厚焼きパンケーキに自家製フレンチトースト液に漬けて焼き上げた「湘南小麦のベイクドフレンチパンケーキ」がラインナップされています。

どれも迷ってしまうところですが「リコッタスフレパンケーキwithホイップバター(1,000円税込)」と「湘南小麦のベイクドフレンチパンケーキwith自家製バニラアイスクリーム(1,100円税込)」をオーダーしました。

注文してから作り始めるため、出来立てを提供される楽しみがあります。

まずは「リコッタスフレパンケーキwithホイップバター」からいただきます。ほどよく厚みもあり見た目からふわふわなのが伝わってくるパンケーキです。写真映えする商品ですが次第にしぼんでくるため、温かいうちに食べるのがオススメ。

まずは何もつけずにそのまま食べてみると、小麦の香りに優しい甘味が口に広がり、なんと言っても口の中でとろける食感がたまりません。注文を受けてからメレンゲを立ててを作るため、ふわふわなパンケーキがお好きな方にオススメです。

付け合わせのホイップバターは少し塩味があり、メープルシロップをかけて食べると塩気と甘さが丁度良いです。ふわふわの生地に染み込ませて食べてみてくださいね。

もう一品の「湘南小麦のベイクドフレンチパンケーキwith自家製バニラアイスクリーム(1,100円税込)」は、厚みがあるパンケーキです。ベイクドをしてあるので表面はカリッと中はふっくらしています。口の中に入れるとスッと溶ける生地で非常に美味しいです。

熱々のスキレットで出されるため、熱いうちにバニラアイスをのせましょう。溶けるバニラアイスとカリッとした生地が良く合います。時間が経ってくるとアイスが生地の中までしみしみになるので、口いっぱいに幸せが広がりますよ。

コクがあるメープルシロップをかけるとさらに濃厚になるので、パンケーキ好きも納得の美味しさです。

PCH coffeeはデザートだけではなく、鎌倉野菜とグラタンなどがついた「セレクトパンケーキランチ」もあります。お昼にパンケーキを食べたい方にもオススメ。

閑静な住宅街にあるため、ゆっくりと静かな場所でパンケーキを食べたい方はぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。

住所:〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目12-17 電話番号:050-5494-2462 営業時間:「火曜日~木曜日11:00~17:30」 「土曜、日曜9:00~17:30」 定休日:月曜日、金曜日 アクセス:小田急線「鵠沼海岸駅」より徒歩8分 HP:PCH coffee公式HP

「周辺の観光地」 藤沢市立八部公園:徒歩5分 鵠沼海岸:徒歩14分 辻堂海浜公園:徒歩30分

江の島パンケーキ

「オススメポイント」

見晴らし抜群の場所で波音を聞きながらパンケーキがいただける天気が良ければ富士山が目の前に見えるソースはすべて手作り

江ノ島の展望台のさらに先、江ノ島の洞窟「江の島岩屋」の手前にあるのが「江の島パンケーキ」です。

天気が良いと富士山が目の前に見える高台に位置し、遮るものもないため眺望を楽しみながらパンケーキがいただけます。道中急な階段があるため、ちょっとした休憩として立ち寄るのもオススメですよ。

店内は白を基調とした造りになっており、海辺のお店といった印象を持ちます。波の音が店内まで聞こえてくるので、とっても落ち着きますよ。

江の島パンケーキは「パンケーキ専門」なのでどれもソースが手作りされているようです。学生であれば注文時に学生証を提示することでお得にパンケーキがいただけますよ。どれもドリンクがセットになっているのも嬉しいですよね。

今回は「オレンジソース&塩ヨーグルト(1,500円税込)」と「ベリーソース&アイスクリーム(1,500円税込)」をオーダーしました。どれも一律料金なのも嬉しいポイントです。

まずはオレンジソース&塩ヨーグルトからいただきます。セットドリンクはアイスオレンジティーを選択。非常に写真映えしますね。

生地がしっかり目のパンケーキといった印象で、フルーツがとてもジューシーなため、バランスが丁度よくまとまっています。

付属のオレンジソースをかけると一気に濃厚なパンケーキになります。そこは塩ヨーグルトとオレンジ果実がうまく調整してくれるのでバランスがとても良いです。

もう一品のベリーソース&アイスクリームは、手作りの甘酸っぱいブルーベリーソースと濃厚アイスがベストマッチする一品。先ほどのオレンジソースのパンケーキよりさっぱりいただけます。

ブルーベリーが口の中で弾けることでパンケーキの甘さを引き立ててくれる。そんな印象でした。アイスと交わることで酸味が落ち着くので食べやすいパンケーキですよ。

江ノ島の展望台から少し歩きますが、海風を感じ波音を聞きながら食べるパンケーキは格別です。

天気が荒れていたり風が強かったりすると閉店するようなので、開いている時を見かけたらぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

住所:〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島2丁目5-3 電話番号:0466-23-7605 営業時間:12:00~17:00 定休日:不定休 アクセス:江の島入口 弁財天仲見世通りから岩屋方面へ徒歩25分 HP:江の島パンケーキ公式HP

「周辺の観光地」 江の島岩屋:徒歩3分 江島神社 龍宮:徒歩1分 龍恋の鐘:徒歩3分

Dessert&Cafe BlueMoon

「オススメポイント」

海が目の前で絶景が楽しめるパンケーキだけで11種類と豊富なラインナップ店内に新鮮な三浦野菜が売っている

国道134号線の目の前に位置する「Blue Moon」。京浜急行線「津久井浜駅」より徒歩10分ほどの場所にあります。

道路を挟んだ向こう側は三浦海岸が広がっているため、席からもオーシャンビューが楽しめますよ。

Blue Moonはパンケーキの注文を受けてから作る完全手作りのお店で、パンケーキだけでも11種類あるほどメニューが豊富でした。

キャラメルソースを使用したパンケーキや、スキレットで提供されるオリジナルのパンケーキ「鉄板パンケーキ」もラインナップされており、お誕生日に合わせたデコレーションのパンケーキなど種類が豊富です。

どれを食べるか迷うところですが、今回はBlue Moonがオススメしている「マカダミアナッツパンケーキ(1,450円(税込)」をオーダーしました。

パンケーキの上に特製マカダミアソースがかかっており、アイスと生クリーム、マカダミアナッツがトッピングされた一皿です。

ふかふかしたややしっかり目の生地に、濃厚なマカダミアソースと一緒に食べることでナッツの香ばしさと優しい甘みが口に広がります。

アイスが乗っているので甘さを調整しながらいただきました。濃厚でありながらもさっぱりした甘さなので甘すぎるパンケーキが苦手な方でもオススメですよ。

さらにパンケーキに果物をトッピングしたり枚数を増やしたりできるので、自分好みのパンケーキを楽しめるでしょう。

店舗のオーナーさんは農家をしているようで、お店に新鮮な「三浦野菜」が毎日並ぶそうです。野菜がお得に購入できて何があるのかはその日のお楽しみだとか。

三浦海岸付近は高台になっており、海と一緒に畑も広がっていてのんびりとした場所です。風景に癒されパンケーキを食べて帰るのもオススメですよ。

住所:〒239-0843 神奈川県横須賀市津久井1丁目4-7 電話番号:046-847-2330 営業時間:「火曜日~金曜日 10:00~18:00」「土曜日、日曜日 10:00~18:00」 定休日:月曜日 アクセス:京浜急行線「津久井浜駅」より徒歩10分 HP:Dessert&Cafe BlueMoon公式HP SNS:Instagram

「近くの観光地」 三浦海岸:徒歩30秒 諏訪神社:徒歩8分 三浦大仏:車で8分

BRUNCHES

「オススメポイント」

さっぱり食べられてデザート向きなパンケーキ駅から近く周辺は住宅街で静かなお店気軽に入りやすい雰囲気

JR「辻堂駅」から徒歩2分ほどにある「BRUNCHES(ブランチーズ)」。駅から住宅街に入ると海外風のオシャレなお店がブランチーズとなります。

受付でオーダーを済ませてから好きな席で待つスタイル。店内席はカウンターのみですが、女性客おひとり様も数名食事を楽しんでいました。

今回はテラス席を選択。カルフォニアをイメージした店内は小物も可愛らしく、冬になると膝掛けも常備しております。

4人掛けのテーブル席が4つ用意されており、広々した空間で食事が楽しめますよ。

普段はハンバーガーも楽しめるようですが、今回は「ベリーベリーパンケーキ(1,050円税込)」を選択しました。

早速いただいてみると生地の口どけがよく、生クリームも甘くないのでデザートとしてピッタリなパンケーキです。生地はやや薄めですが、口どけもよく大きなパンケーキが2枚あるのでシェアして食べるのも良いでしょう。

ストロベリーやラズベリーなどはフローズンとなっており、シャリっとした食感が楽しめますよ。

店舗は辻堂駅から住宅街に少し入ったところにあるため、穴場を探している人にもオススメです。また、隣のはコインパーキングがあるので車で来ても問題ありませんよ。

デートやおひとり様でふらっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。辻堂近辺でパンケーキ屋さんをお探しの方は、ぜひ一度訪れてみてくださいね。

住所:〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2丁目10-14 電話番号:0466-90-4166 営業時間:平日8:00~17:00 土日祝日8:00~18:00 定休日:火曜日、第一月曜日 アクセス:JR「辻堂駅」より徒歩2分 SNS:Instagram

「周辺の観光地」 テラスモール湘南:徒歩8分 辻堂海浜公園:徒歩20分 神台公園:徒歩13分

OISO CONNECT CAFE

「オススメポイント」

季節の果物をふんだんに使用したパンケーキが自慢生地はふわふわでデザートにピッタリ海を眺めながらパンケーキが食べられる

2021年に4月にオープンした「OISO CONNECT (オオイソコネクト)」は、JR「大磯駅」から徒歩10分ほどにある買い物とグルメが楽しめる施設です。

「大磯賑わい交流施設」と呼ばれるこちらの施設の1階には、大磯港で水揚げされた鮮魚や地元朝採り野菜などが並び、2階は地元の食材にこだわった料理がいただけるグリルアンドパンケーキのお店「オオイソコネクトカフェ」があります。

道の駅のような施設のため、車でもアクセスしやすく週末には多くの人でにぎわう施設です。

地元の食材にこだわったオリジナル創作料理が楽しめるオオイソコネクトカフェでは、「大磯しらすペペロンチーノ」や「湘南シーフードカレー」、「大磯しらすコロッケ」など地元の食材を活用したメニューが並びます。

その中でもデザートのパンケーキは人気商品であるため、入り口には季節のオススメパンケーキとして紹介されていました。

2階にあがると海をみながら食事が楽しめるテラス席があり、大磯の海を感じながらゆったりと食事が楽しめます。

自慢のパンケーキはもっちり食感が楽しい「湘南パンケーキ」やたっぷりのブルーベリーソースが美味しい「ブルーベリークリームチーズパンケーキ」などをご用意。中でも季節のパンケーキは旬な食材を使用した人気商品であるため、ぜひ一度は食べておきたい一品です。

今回は桃を丸ごとひとつ使用した「白桃のコンポートとクレームダンジュのパンケーキ」(1,680円税込)にしました。

クレームダンジュとはフランス発祥のレアチーズを意味し、なめらかで軽くさわやかな甘みが特徴です。アクセントにラズベリーソースを添えることが一般的で、サッパリといただけるデザートをパンケーキと一緒にいただけます。

白桃を丸ごと使用したオオイソコネクトカフェのパンケーキは、コンポートした桃がフレッシュであることから甘さも上品で食やすい一品です。

パンケーキの生地はふわふわ系で、ジューシーな白桃と調和し口どけなめらか。オシャレに添えてあるラズベリーゼリーと、生クリームにメレンゲを合わせたクレームダンジュは手の込んだ逸品です。

そのほか、すべてのパンケーキに「湘南小麦」を使用しており、注文を受けてからメレンゲを立てて小麦と合わせるので、焼き上がりはふっくらふわふわの生地に仕上がります。

さらに生地には、マスカルポーネチーズと生乳から作った発酵バターに卵を合わせているため、優しい甘みを感じるお店自慢の生地です。

メープルシロップでいただく「湘南パンケーキ」や、爽やかなレモンと楽しむ「レモンカスタードクリームパンケーキソルトジェラート添え」もあります。

海を眺めながら食事ができるロケーションも良い場所なので、カップルや家族とゆっくりパンケーキを楽しみたい方にオススメ。季節限定のパンケーキも随時提供されているため、何度も通いたくなるお店です。

住所:〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1398-6 2F CONNECT 電話番号:050-5385-1673 営業時間:9:00-18:00 (LO.17:00) 定休日:要問い合わせ アクセス:東海道線「大磯駅」から徒歩10分 HP:オオイソコネクトカフェ公式HP SNS:Instagram 関連記事:【大磯 グルメレポ】OISO CONNECT CAFE(オオイソ コネクトカフェ) - シーサイドの最高ロケーションで地元食材を使ったフード&見目麗しきパンケーキを

「周辺の観光地」 大磯港:徒歩2分 大磯北浜海岸:徒歩8分 明治記念大磯邸園:徒歩17分

湘南フルーツクラフト

「オススメポイント」

砂糖不使用のカラダに優しいジャムを使用している季節ごとのフルーツパンケーキが楽しめるミルク本来の味わいが楽しめるソフトクリームが付け合わせに

JR「二宮駅」から徒歩5分にある湘南フルーツクラフト。元々靴屋であった場所をリノベーションを施し、オシャレなコンクリートの外壁が特徴的なお店です。国道1号線からも近いため、ドライブの休憩にも立ち寄りやすい場所ですよ。

テラス席にはリードフックがあるので、わんちゃんのお散歩途中に寄るのもオススメ。店員さんにお願いすれば犬用のお水も用意してくれるとのことで、ペットも一緒にくつろげるお店です。

店内はソファ席を中心としたオシャレで落ち着いた内装になっており、ゆっくりとカフェタイムを過ごせますよ。また、お土産にもピッタリな手作りジャム各種が揃っています。

湘南フルーツクラフトはなんといってもジャムにこだわりを持っており、パンケーキにぜひトッピングして欲しいと店主の方がオススメするほどの自信作。

手間暇とこだわりが詰まったジャムが並ぶ中、売れ筋はいちごジャムのようです。お土産用はもちろんのこと、パンケーキにトッピング可能なのでその場で試してみはいかがでしょうか。

メニューは季節のフルーツを使用したパンケーキがラインナップ。訪れた時期はシャインマスカットが季節のフルーツとなっており、パンケーキとクリームが可愛らしく盛り付けしていました。写真映えをねらうなら季節のメニューはとくにオススメですよ。

通常メニューは生地の美味しさが楽しめるプレーンタイプの「ひこうき雲パンケーキ」や、濃厚なキャラメルソースが美味しい「キャラメルパンケーキ」を常時ラインナップしています。

甘いものがそこまで得意ではない方は「お食事パンケーキ」がオススメ。サラダがつけ合わせとなり、ベーコンやソーセージもトッピングするため、ランチにオススメです。

トッピングの「果実そのままジャム」はとくにオススメのようで、いちごジャムをはじめ7種類から選べます。

今回はこだわりのソフトクリームがトッピングされている「スタンダードパンケーキ(1,280円税込)」をオーダー。注文を受けてから弱火でじっくり焼き上げるので期待がふくらみます。

見た目がふわふわのスタンダードパンケーキが到着しました。生クリームとアイスがトッピングされており、見た目も綺麗な一皿です。

生地は時間が経つとしぼんでしまうスフレタイプというより、ナイフがしっかり入るパンケーキなので食べ応えもあります。

トッピングのソフトクリームは生乳の風味と濃厚な味わいが楽しめ、まるで牧場で食べる美味しいソフトクリームを連想させるものでした。溶けたアイスを生地に染み込ませれば、口いっぱいに幸せが広がりますよ。

生クリームは口どけがよくすっきりとした甘さなので、パンケーキの風味を邪魔しないのでぜひ一緒に食べてみてくださいね。

湘南フルーツクラフトは、無農薬フルーツを使用したカラダに優しいパンケーキ屋さんです。食材の自然な甘みを活かしているので、甘すぎるスイーツが得意でない方にもオススメですよ。

住所:〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮798-8 電話番号:0463-86-3171 営業時間:10:00~18:00 定休日:月曜日(年末年始は要問い合わせ) アクセス:JR東海道線「二宮駅」より徒歩5分 HP:湘南フルーツクラフト公式HP SNS:Instagram 関連記事:【二宮 グルメレポ】湘南フルーツクラフト - 無添加、砂糖不使用のジャムが食べられるカフェ

「周辺の観光地」 ラディアン花の丘公園:徒歩11分 徳富蘇峰記念館:徒歩9分 二宮 吾妻山公園:徒歩13分

最後の一口まで美味しい感動のパンケーキに会いに行きましょう

今回は湘南エリアにあるパンケーキを10選としたお届けしました。

湘南エリアのパンケーキ屋は、各店舗趣向を凝らしたメニューの数々であったりオシャレな内装や海が一望できたりと、湘南らしいパンケーキ屋が揃っています。

観光はもちろん、普段からスイーツを召し上がる方やカフェが好きな方にとって、今回紹介したお店はきっとオススメできると思います。

たまにはパンケーキを食べに行ってみてはいかがでしょうか。湘南には感動のパンケーキが揃っています。

