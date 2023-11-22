舞台「千と千尋の神隠しSpirited Away」2024年公演の全キャストが発表された。

千尋役を橋本環奈、上白石萌音、川栄李奈、福地桃子の4人が交互で務めることは既報の通り。ハク役は醍醐虎汰朗、三浦宏規、増子敦貴、カオナシ役は森山開次、小尻健太、山野光、中川賢、リン / 千尋の母役は妃海風、華優希、実咲凜音、釜爺役は田口トモロヲ、橋本さとし、宮崎吐夢、湯婆婆 / 銭婆役は夏木マリ、朴ろ美、羽野晶紀、春風ひとみが務める。

兄役 / 千尋の父役は大澄賢也、堀部圭亮、父役役は吉村直、伊藤俊彦、青蛙役はおばたのお兄さん、元木聖也、頭役は五十嵐結也、奥山ばらば、坊役は武者真由、坂口杏奈。国内外での各公演にどのキャストが出演するかは追って発表されるが、ハク役の三浦と釜爺役の橋本は東京・帝国劇場での公演に参加しない。

また3月とだけ発表されていた帝国劇場公演の日程が、3月11日から30日までであることも明らかに。すでに日程が決まっていたロンドン公演は、当初の予定より公演期間が5週間延長されることも決定した。

舞台「千と千尋の神隠しSpirited Away」2024年公演

日程：2024年3月11日（月）～30日（土）

場所：東京都 帝国劇場



日程：2024年4月

場所：愛知県 御園座



日程：2024年4、5月

場所：福岡県 博多座



日程：2024年4月30日（火）～8月24日（土）

場所：イギリス ロンドン・コロシアム



日程：2024年5、6月

場所：大阪府 梅田芸術劇場 メインホール



日程：2024年6月

場所：北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

日本公演スタッフ

原作：宮崎駿

翻案：ジョン・ケアード

共同翻案：今井麻緒子

オリジナルスコア：久石譲

音楽スーパーヴァイザー・オーケストレーション・編曲：ブラッド・ハーク

音楽スーパーヴァイザー補・オーケストレーション・Ableton プログラミング：コナー・キーラン

美術：ジョン・ボウサー

パペットデザイン・ディレクション：トビー・オリエ

振付・ステージング：井手茂太

照明：勝柴次朗

音響：山本浩一

衣裳：中原幸子

ヘアメイク：宮内宏明

映像：栗山聡之

音楽監督・指揮：深澤恵梨香

舞台監督：北條孝

演出補佐：今井麻緒子

演出補：永井誠

演出助手：小貫流星

プロデューサー：尾木晴佳

演出：ジョン・ケアード

協力：スタジオジブリ

製作：東宝

2024年公演キャスト

千尋：橋本環奈、上白石萌音、川栄李奈、福地桃子

ハク：醍醐虎汰朗、三浦宏規（帝劇公演は出演なし）、増子敦貴

カオナシ：森山開次、小尻健太、山野光、中川賢

リン / 千尋の母：妃海風、華優希、実咲凜音

釜爺：田口トモロヲ、橋本さとし（帝劇公演は出演なし）、宮崎吐夢

湯婆婆 / 銭婆：夏木マリ、朴ろ美、羽野晶紀、春風ひとみ

兄役 / 千尋の父：大澄賢也、堀部圭亮

父役：吉村直、伊藤俊彦

青蛙：おばたのお兄さん、元木聖也

頭：五十嵐結也、奥山ばらば

坊：武者真由、坂口杏奈



湯屋（ゆや）組：新井海人、桜雪陽子、大重わたる、折井理子、今野晶乃、澤村亮、末冨真由、高橋莉瑚、竹廣隼人、知念紗耶、手代木花野、中上綾女、西宮ゆうき、花島令、藤岡義樹、Miffy、萬谷法英、水野栄治、森田茉希、保野優奈、YAMATO

油屋（あぶらや）組：安部萌、彩橋みゆ、犬飼直紀、井上実保奈、遠藤令、大山五十和、小川莉伯、小熊綸、梶田留以、川島大典、角田萌夏、西田健二、西村雄光、原広実、広瀬斗史輝、福島玖宇也、藤咲みどり、堀田聖奈、村岡哲至、桃菜、森淑乃、吉野菜々子



スウィングキャスト：木村和磨、毛利アンナ可奈子、森莉那、ヤマグチリオ

※宮崎駿の「崎」は立つ崎（たつさき）、小尻健太の「尻」はしかばねに丸、朴ろ美の「ろ」は王へんに路、高橋莉瑚の「高」ははしご高が正式表記。