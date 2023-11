「また1つパワーアップした髙塚大夢を見せていければ」INI 初のドーム公演発表にみんなで大歓喜

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。11月20日(月)の放送では、この1ヵ月の間に起こった出来事のなかから、「ハッシュタグ(#)」を付けたくなるような大きなニュースを3つ取り上げました。そのなかから、初のドーム公演についてのコメントを紹介します。髙塚:僕たちINIは、11月4日からアリーナツアー『READY TO POP!』がスタートしたのですが……。初日の(東京)有明アリーナの公演で、アンコールのときに次の曲に行こうとしたら急に暗くなって。「あれ? まだ話してるんだけど……?」みたいな。みんな何も知らないから慌ててたら、急に映像がバーンって出て『京セラドーム追加公演決定』っていう発表を見て……! みんなで大歓喜して、泣いてるメンバーもいてね。本当に嬉しいですね。INIとしても、「ドームでライブができたらいいね」っていうのを目標にもしていたので。それが、今回のツアーで追加公演で出来るっていうことを知って、本当にみんなで騒ぎましたね。会場に来てくださったファンのみなさんもすごい喜んでくださって、本当に感極まってましたね!髙塚:(事務所の先輩の)JO1さんの京セラドームが決まったときは、その発表されたライブを実際に見に行っていたんです。ファンの人たちと一緒に、「ドーム公演決定」っていうの聞いてワ~! って喜んで。それを見ていたからこそ「僕たちもできたらいいね」っていう話をしてたということがあっての今回だったので。先輩の後を追うことができて、すごく嬉しいなって思います。正直、自分が京セラドームのステージに立って、その京セラドームがファンのみんなで埋め尽くされるっていう実感がまだないです。11月4日に発表されたときは、でっかく“セラドー”ってだけ見えて、それがすごく記憶に残っているんですけど(笑)。どんなステージにできるかっていうのは、今からいろんな気持ちがあるんですけど。とにかくまだツアーも続いているので、1つ1つしっかりとやっていって、ドームに立つときにはまた1つパワーアップした髙塚大夢を見せていければいいなと思います! 来てくれる人は、ぜひ楽しみにしていただければと思います!このほかには、10月の放送でゲスト出演した宮川大聖さんとのトークで「#テンション高すぎた」エピソードと、「#2年半ぶりの変化」として久々に髪色を黒くした話を伝えました。INIのアリーナツアー『2023 INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!]』の京セラドーム大阪での追加公演は、2024年2月24日(土)、25日(日)に開催されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/