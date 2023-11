「リトグリ踊るんだ！」Little Glee Monster 新体制では“歌って踊る曲”に挑戦

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月21日(火)の放送は、Little Glee MonsterのMAYUさんとアサヒさん、miyouさんがゲスト出演。11月22日(水)リリースのニューシングル「UP TO ME!」やそのミュージックビデオについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。その後編。●前編はこちらこもり校長:リトグリ先生の新曲「UP TO ME!」について、いろいろと聞かせてもらっていますが……ミュージックビデオでは、“ご本人登場”みたいなものがありましたね?リトグリ:(笑)。miyou:あれ、おもしろかったよね? 私的には、結構おもしろいMVになったなって。COCO教頭:インフルエンサーのさくらさんが、動画を撮っているんですよね。こもり校長:そこに、メンバーがちょこちょこって登場するんだよね(笑)。MAYU:あれも、私たちの新たな挑戦というか。あえて私たちをメインにせずに、という。1つのドラマみたいな物語のようになっています。こもり校長:TikTokでダンスをするような場面もありましたけど……今年は何度かフェスでもご一緒しましたけど、「最近、踊っているな!」というイメージなんです。「リトグリ先生、動くな~!」って(笑)。MAYU:そうなんです。今までも、ワンマンライブでは“踊って歌うコーナー”というのを作っていたんです。でも、今年(新メンバーが加入して)新体制になってからは、テレビとかで歌わせてもらうような表題曲でも踊ることになって、私たちにとっても挑戦ですね。アサヒ:うん!MAYU:新体制になって……もちろん今までのリトグリらしい曲も引き続き披露しますけど、このメンバーになったからこそ歌える楽曲というのも増えたので。それからはフェスでも踊るような楽曲を……でも、初めての方には「リトグリ踊るんだ!」って言われることが多いです。こもり校長:そうだよね。そのアグレッシブな感じと、今の楽曲の色とのマッチ具合がすごくて! 楽曲の疾走感と動きがすごくリンクしているから……今までは内にためていく感じだったんですけど、今はパワーがあって「そのエネルギーを肌で感じます!」みたいな。その変化をすごく感じました。リトグリ:ありがとうございます!miyou:すごく見てくださっていますね!アサヒ:嬉しい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/