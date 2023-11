金城宗幸・ノ村優介原作によるTVアニメ「ブルーロック」のコラボカフェが、12月2日から30日まで東京・and GALLERY池袋店、大阪・and GALLERY道頓堀店、愛知・and GALLERY名古屋店で開催される。コラボカフェのテーマは「ホーリィナイト!」。ビジュアルにはクリスマスを楽しむパジャマ姿のキャラクターたちが描き下ろされた。

カフェではコラボフードやドリンク、グッズの販売を実施。フードはクリスマスをテーマとした「おやすみなさい チームZのお部屋プレート」や「凪と玲王のホワイトツリーケーキ」などの6種類、キャラクターをイメージして作られたドリンクは潔世一、蜂楽廻、國神錬介、千切豹馬、凪誠士郎、御影玲王、糸師凛の7種類がラインナップされた。また12月23日に誕生日を迎える千切のバースデーミニパフェも用意。コラボカフェ期間中に注文することができる。また描き下ろしイラストを使用したコラボグッズは、ランダムアクスタキーホルダーやランダム缶バッジ、クリアファイルなどが用意された。

コラボメニューの注文者には1品注文するごとにペーパーコースター全7種の中からランダムで1枚プレゼント。また来店特典としてクリスマスカード、グッズの購入特典としてイニシャルステッカーが配布される。詳しくは特設サイトを確認しよう。なお当日“ブルー”または水色のファッションアイテムを2点以上身につけている人には来店特典のクリスマスカードが追加で1枚贈られる。

「TVアニメ『ブルーロック』× and GALLERY collaboration cafe ホーリィナイト!」

期間:2023年12月2日(土)~30日(土)

会場:東京都 and GALLERY池袋、大阪府 and GALLERY道頓堀、愛知県 and GALLERY名古屋

(c)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会