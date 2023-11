SUPER BEAVER渋谷龍太 高校受験の思い出「E判定だったけど、勉強しまくったら合格できた！」

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。11月17日(金)の放送では、受験生のリスナーから届いたメッセージを紹介。自身の経験を踏まえてエールを送りました。こんばんは! 新曲の「決心」ついにリリースされましたね! この時期に受験生を応援するような曲を出してくれるのは本当に嬉しいです! ありがとうございます!昨日の夜は、「なんか今日はもういいや明日がんばろう〜」って気分になっちゃって。全然勉強しないで寝て、罪悪感を抱えて朝を迎えました。「仕方ないから頑張るか」と思いながら勉強を始めようとしたら、「決心」のリリース日ということに気づいてすぐ聴いたんですが、『投げやりな夜も朝になって 結局は 今も投げ出してはいないこと』という歌詞がまんま今の私で……。第1志望の偏差値にまったく届いてなくて模試も全部E判定で、毎日勉強してはいるけど心の中では半分くらい諦めてる自分もいて。なんとなく苦しくなっているときに、この曲に出会えたことが本当に救いだなと思います。「無茶だ 無謀だって 言葉も ひっくり返して 歓ぶ」ために! ギア入れ替えて勉強頑張ります! 3月に合格を報告させてください!(18歳)上杉研太(Ba.):待ってるぞ〜!藤原“35才”広明(Dr.):頑張れよ!渋谷龍太(Vo.):チャレンジするということには、すごく意味があると思うから。柳沢亮太(Gt.):そうそう。もしかしたら「E判定だからやめなさい」と言う人がいるかもしれないけど、それを決めるのはやっぱり自分だと思うから。藤原:そうだよ。柳沢:自分で選んで立ち向かうというか挑戦するっていうことが、何より一番の財産になっていくんじゃないかな、と思うので。ぜひ頑張ってもらいたいですね!渋谷:ちなみに……私も高校はE判定だったんですよ。柳沢:受験するとき?渋谷:そうですよ。藤原:合格しました?渋谷:合格しましたよ! E判定だったけど、勉強しまくったら合格できた!柳沢:これはいい追い風になる!藤原:E判定でも、がんばればいける! ってことだね。渋谷:そう、関係ないんですよ。藤原さんも今から大学に入れたりするわけ!藤原:藤原も、ギアを入れまくったらいけるってこと!?渋谷:そうだね! ……うん、わかんないけど。全員:(笑)。頑張ってね!渋谷:3月に報告待ってます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/