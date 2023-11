INI髙塚大夢「天国すぎました」同じ趣味の宮川大聖と初対面翌日に爬虫類のイベントへ

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。11月20日(月)の放送では、10月の出演時からこの日までに起きた出来事を3つのポイントで取り上げました。そのなかから、10月17日放送分にゲスト出演した宮川大聖さんとのエピソードを紹介します。髙塚:この1ヵ月、本当にいろいろありましたね。今夜は、「この1ヵ月の出来事に“ハッシュタグ(#)”をつけるならこんなタグかな~」というのを考えてきたので、それを発表しながら近況報告していきたいと思います!髙塚:これは、先月の「INI LOCKS!」のことですね。この放送を聴いてくれた生徒(リスナー)のみんななら、誰もが納得するでしょう(笑)。ずっとお会いしたかった宮川大聖先生を迎えてお届けしていったんですけど、自分でもびっくりするくらいテンションが高くなっちゃいました! 僕はアクアリウムとか生き物とかがすごく好きで、宮川先生も好きっていう話を前から聞いたのでずっとお話ししたかったんです……!いままで、熱帯魚とか爬虫類とかの話ができる同年代の人が本っ当いなかったんですよ。だから話すにも話せなかったんですけど、宮川先生とお会いしてから世界が変わったんです。それが本当に嬉しくて! この嬉しさを、ちょっと生徒のみんなにもわかってほしかった!これもまたびっくりする話なんですけど、収録した次の日に2人で遊びに行っちゃいました! ちょうど次の日に、爬虫類のイベントがあったんですよ。それでその夜、宮川先生から「明日、爬虫類のイベントあるんだけど、空いてたりしない?」みたいな連絡が来て。自分のスケジュールを見たら、奇跡的に空いてて……! 「行きます!」って即返信して、行っちゃいました。そういう爬虫類のイベントには行ったことあるけど、いままではずっと1人で興奮しながら見てたから……。「あ! こいついるじゃん!」、「こいつ珍しいやつだよね!」と話しながら回るのが天国すぎました。本当に革命ですね、僕の人生の中で(笑)。もう本当に嬉しかったです!宮川先生とは、これからも好きなことの話をたくさんたくさん仲良く話していければいいなと思います。宮川先生も、また(番組に)遊びに来てください!このほかには、「#2年半ぶりの変化」、「#INI初のドーム公演」についてのエピソードを紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/