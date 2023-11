「SUMMER SONIC」のYouTube公式チャンネルにてBE:FIRST「Boom Boom Back」、FALL OUT BOY「Hold Me Like Grudge」、ももいろクローバーZ「MONONOFU NIPPON」のライブ映像が公開された。

「SUMMER SONIC」のYouTube公式チャンネルでは「SUMMER SONIC 2023 Highlights on YouTube」と題して「SUMMER SONIC 2023」「SONICMANIA」のライブ映像を1カ月限定で公開している。本日公開された映像は同企画の第4弾。このほかBE:FIRSTとももクロ、Nulbarich、Kroiのインタビュー映像も公開された。