実樹ぶきみ原作によるTVアニメ「SHY」がクライマックスとなるエピソード“氷の故郷編”に突入することを記念し、第1話から第7話までの振り返りPVが公開された。
テレビ東京6局ネットほかで放送中の「SHY」。振り返りPVを観れば、11月20日放送の第8話から追いつくことができる。また同PVのラストには、“氷の故郷編”の最新映像を収録。スピリッツの故郷を描く“氷の故郷編”ではアマラリルクの1人・クフフが登場するほか、スピリッツの母親とツィベタが同じ顔をしているのはなぜか、アマラリルクとは何かに迫る。
さらに12月9日21時よりYouTubeのEMOTION Label Channelで、番組「TVアニメ『SHY』クライマックス特番」が配信決定。シャイ / 紅葉山テル役の下地紫野、小石川惟子役の東山奈央、スティグマ役の田村睦心、クフフ役の日高里菜が出演し、アニメの推しポイントや初解禁の最新情報などを発表していく。また「SHY」にちなんだバラエティコーナーを展開。配信視聴URLは後日、公式X（旧Twitter）アカウントで告知される。
「TVアニメ『SHY』クライマックス特番」
日時：2023年12月9日（土）21:00～
配信場所：YouTubeのEMOTION Label Channel
出演：下地紫野（シャイ / 紅葉山テル役）、東山奈央（小石川惟子役）、田村睦心（スティグマ役）、日高里菜（クフフ役）
TVアニメ「SHY」
放送情報
テレビ東京：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～
テレビ大阪：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～
テレビ愛知：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～
テレビせとうち：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～
テレビ北海道：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～
TVQ九州放送：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～
BS日テレ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～
NST新潟総合テレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日26:25～
AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日21:30～
配信情報
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スタッフ
原作：実樹ぶきみ（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）
監督：安藤正臣
助監督：谷口工作
シリーズ構成・脚本：中西やすひろ
メインキャラクターデザイン：田中雄一
キャラクターデザイン・総作画監督：高井里沙、末田晃大
アクションディレクター：諸貫哲朗
CGディレクター：相澤楓馬
美術監督：下山和人
色彩設計：斉藤麻記
撮影監督：魚山真志（chiptune）
編集：内田恵（MarvyJack）
音響監督：濱野高年
音楽：椿山日南子
アニメーション制作：エイトビット
キャスト
シャイ / 紅葉山テル：下地紫野
小石川惟子：東山奈央
えびお：杉田智和
スピリッツ：能登麻美子
スターダスト：三木眞一郎
レディ・ブラック：鈴代紗弓
ミェンロン：村瀬歩
ユニロード：井上喜久子
スティグマ：田村睦心
ツィベタ：沢城みゆき
クフフ：日高里菜
※高井里沙の高ははしごだかが正式表記。
(c)実樹ぶきみ（秋田書店）／SHY製作委員会