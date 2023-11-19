2026年のFIFAワールドカップに向けた戦いが幕を開け、日本代表は16日にミャンマー代表を5対0で下した。次戦は中立地サウジアラビアにて、シリア代表と対戦する。対シリアの通算対戦成績は、日本から見て9勝2分無敗・27得点9失点となっている。◆シリア代表vs日本代表
FIFAワールドカップ26アジア2次予選兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
11月21日（火）23時45分キックオフ @プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム（サウジアラビア）
放送・配信未発表
1978年7月17日：第22回ムルデカ大会@クアラルンプール
日本 3-2 シリア
【得点者】碓井博行×2、落合弘
1983年2月12日：国際親善試合@ダマスカス
日本 2-2 シリア
【得点者】原博実×2
1983年6月7日：ジャパンカップキリンワールドサッカー1983@国立競技場
日本 1-0 シリア
【得点者】金田喜稔
1986年7月25日：第30回ムルデカ大会@クアラルンプール
日本 2-1 シリア
【得点者】松浦敏夫、原博実
1996年12月6日：AFCアジアカップ@アルアイン
日本 2-1 シリア
【得点者】OG、高木琢也
2005年2月2日：キリンチャレンジカップ2005@埼玉スタジアム2002
日本 3-0 シリア
【得点者】鈴木隆行、宮本恒靖、小笠原満男
2008年11月13日：キリンチャレンジカップ2008@ホームズスタジアム神戸
日本 3-1 シリア
【得点者】長友佑都、玉田圭司、大久保嘉人
2011年1月13日：AFCアジアカップ@カタールSCスタジアム
日本 2-1 シリア
【得点者】長谷部誠、本田圭佑
2015年10月8日：FIFAワールドカップロシア2018アジア2次予選@シーブ・スタジアム
日本 3-0 シリア
【得点者】本田圭佑、岡崎慎司、宇佐美貴史
2016年3月29日：FIFAワールドカップロシア2018アジア2次予選@埼玉スタジアム2002
日本 5-0 シリア
【得点者】OG、香川真司×2、本田圭佑、原口元気
2017年6月7日：キリンチャレンジカップ2017@東京スタジアム
日本 1-1 シリア
【得点者】今野泰幸