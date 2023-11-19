プロ野球最新情報
オフシーズンを迎えたプロ野球。今年も各球団がドラフト会議をはじめとした戦力補強を進める一方で、戦力外通告などでチームを去る選手も判明している。ここでは、オリックス・バファローズが発表した移籍・戦力補強情報（新加入・入団・退団・現役引退選手）をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）
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新加入
球団
選手
ポジション
オリックス
アンドレス・マチャド
投手
ドラフト入団
球団
選手
ポジション
オリックス
横山聖哉
内野手
オリックス
河内康介
投手
オリックス
東松快征
投手
オリックス
堀柊那
捕手
オリックス
高島泰都
投手
オリックス
古田島成龍
投手
オリックス
権田琉成
投手
オリックス
寿賀弘都※
投手
オリックス
大江海透※
投手
オリックス
宮國凌空※
投手
オリックス
芦田丈飛※
投手
オリックス
河野聡太※
内野手
戦力外通告
球団
選手
ポジション
オリックス
石岡諒太
内野手
オリックス
渡邉大樹
外野手
オリックス
佐野如一
外野手
オリックス
中川颯※
投手
オリックス
西濱勇星※
投手
オリックス
竹安大知
投手
オリックス
小野泰己
投手
オリックス
吉田凌
投手
オリックス
中川拓真
捕手
オリックス
平野大和
外野手
オリックス
辻垣高良※
投手
オリックス
釣寿生※
捕手
退団・移籍
球団
選手
ポジション
オリックス
近藤大亮
投手
現役引退
球団
選手
ポジション
【了】