プロ野球最新情報



オフシーズンを迎えたプロ野球。今年も各球団がドラフト会議をはじめとした戦力補強を進める一方で、戦力外通告などでチームを去る選手も判明している。ここでは、東北楽天ゴールデンイーグルスが発表した移籍・戦力補強情報（新加入・入団・退団・現役引退選手）をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）



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新加入













球団

選手

ポジション



楽天

山田遥楓※

内野手





















ドラフト入団













球団

選手

ポジション





楽天

古謝樹

投手





楽天

坂井陽翔

投手





楽天

日當直喜

投手





楽天

ワォーターズ璃海ジュミル

内野手





楽天

松田啄磨

投手





楽天

中島大輔

外野手





楽天

大内誠弥

投手



楽天

青野拓海

内野手



















戦力外通告













球団

選手

ポジション





楽天

塩見貴洋

投手





楽天

髙田萌生

投手





楽天

石橋良太

投手





楽天

西口直人

投手





楽天

小峯新陸

投手





楽天

横尾俊建

内野手





楽天

西川遥輝

外野手





楽天

佐藤智輝※

投手





楽天

引地秀一郎※

投手





楽天

福森耀真※

投手





楽天

エスタミー・ウレーニャ※

内野手





楽天

炭谷銀仁朗

捕手





楽天

和田恋

外野手





楽天

正隨優弥

外野手



















退団・移籍













球団

選手

ポジション



















現役引退













球団

選手

ポジション





























【了】