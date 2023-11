乃木坂46賀喜遥香 好きな合唱曲は『COSMOS』カラオケでは「全部のパートを1人で」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。11月16日(木)の放送では、合唱コンクールや合唱曲の思い出を伝えました。今回は、以前の放送でリスナーに募集していた『最近聴いている曲を教えて!』についての回答を紹介。合唱曲についてのメッセージを取り上げたのをきっかけに、自身のエピソードを語りました。私が最近聴いている曲は、なんと合唱曲です! 最近学校で合唱コンクールがあり、自分や他のクラスの合唱曲を聴いているうちに「これ、よくない?」と思い始めました(笑)。その中でも「時の旅人」という曲はイチオシでカッコいいです! 今年やっていたクラスがあって、めちゃくちゃ羨ましかったです。(14歳)賀喜:合唱コンクール! たしかに今ですね! 「時の旅人」もちろん知っていますよ! 中学校では、たしか2年5組が歌ってたんです。だからすっごい聴いてた!いろんなクラスの曲を聴いていると、「どれも良くない!?」ってなっちゃうのめっちゃわかります! 私たちのときは「COSMOS」でしたね。学年で大流行りしました! 私は今でも、カラオケに行ったら「COSMOS」を歌うんですよ。全パート歌えるんですね。だから1人で歌ってるのに、ソプラノとアルトも全部1人でやります(笑)。「COSMOS」の全部のパートを1人で歌う、っていうのをいつもやっていますね(笑)。それぐらい好き!賀喜:(合唱コンクールでは)私は「虹」を歌いました。森山直太朗さんの「虹」をクラスで歌ったんですけど、窓を開けて寝たこと、プラス部活で声を出したので喉をやっちまったんですね……(笑)。その結果、今の低めの声になっちゃったんですけど。だから、中学校2年間のときは声が出なくて、歌えなくて指揮者やりました。中2、中3、高1もだったかな? 指揮者をやっていたので、この「虹」の指揮に関してはうまいです(笑)。この曲を聴きながら「ここの強弱はこうつけよう」って言って、家でずっと指揮者の練習をしていました(笑)。その思い出はめちゃめちゃありますね!合唱コンクールっていいな~。「みんなで1つの作品作り上げるぞ!」っていう雰囲気が好きでしたね。賀喜:いい曲ですね~! 『汗をぬぐってあるいた道』ってところ好きです。そこからのいきなりちょっと変わるところがめちゃめちゃ好き(笑)。2年5組が隣だったから、帰りの会のときに(練習しているのが)聴こえるんです! そしたら「隣のクラスが練習してるぞ! 早く終わらせて練習するぞ!」ってやってた(笑)。合唱曲ってみんなで練習したときの思い出とか、曲を聴いたら「あのときこうだったな」っていう思い出がパッて蘇るから、みんなにとって大切な曲になってるんだと思う。(このリスナーは)何を歌うんだろう? 「時の旅人」は歌ってないんだもんね? 気になる~教えてほしい(笑)。この季節って、合唱コンクールとか修学旅行とか受験勉強とかいろいろあると思うんですけど、楽しい思い出を作りつつ頑張ってほしいな~! 楽しい思い出いっぱい作ってほしい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/