SEVENTEEN・JEONGHAN メッセージより電話派！母親への連絡はテレビ電話で

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。11月15日(水)の放送では、リスナーから届いた2択の質問に回答しました。JEONGHAN:今夜は、生徒(リスナー)のみなさんが書き込んでくれた、2択の質問に答えていきます。生徒のみなさんが作ってくれた2択はすごく迷ってしまう質問が多くて、楽しくなっちゃう大好きな授業です!(17歳)JEONGHAN:映画鑑賞!僕は、普段からドラマとか映画をあまり見ないんですね。でも休みの日があったら、テレビが見たいっていう気持ちが少しずつ芽生えてくるんです。それで、最近はドラマを見たりはするんですけど。新しい映画が出ると映画鑑賞をするかなと思って、映画鑑賞を選びましたね。それから休みの日は、映画鑑賞以外では特にやることがないかな。映画鑑賞すらあまりしないんですけど……ゴロゴロするだけ(笑)。(18歳)JEONGHAN:相手が切るのを待つ!幼いときはどうだったか覚えてないんですけど、練習生のころに学んだことがあって。目上の方々と電話をするときは、先に切るのはやめたほうがいいというアドバイスをいただいたんです。そこに慣れちゃったので、今では相手が切るのを待つようになったと思います。最近の若い方々はよくわからないですけど、僕はそうでした(笑)。こんな話をしていたら……メッセージ派か電話派か、みなさんはどちらがいいですか? 突然、1人で2択しちゃっていますけど……(笑)。僕は、どちらかというと電話派です。もどかしくなくて、その場その場で答えが出るし、お話ができるし……ということで。お母さんとは普段ご飯を食べているときにテレビ電話をしながら話すんですけど、みなさんもお母様とよくお話をされたらいいなと思います。お母さんと電話をしたときは、お母さんが先に切るのを待つんですよ。そういうふうにしてみましょうね!(18歳)JEONGHAN:これは、日本語ペラペラですよ!筋肉も重要ですけど、僕には日本語がもっと重要ですから……! ペラペラになりたいですね~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/