東京ヤクルトスワローズ　2023-2024年戦力補強・移籍情報　新入団・退団選…

プロ野球最新情報
オフシーズンを迎えたプロ野球。今年も各球団がドラフト会議をはじめとした戦力補強を進める一方で、戦力外通告などでチームを去る選手も判明している。ここでは、東京ヤクルトスワローズが発表した移籍・戦力補強情報（新加入・入団・退団・現役引退選手）をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）
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新加入
球団
選手
ポジション
ヤクルト
嘉弥真新也
投手
ヤクルト
増田珠
内野手
ヤクルト
西川遥輝
外野手
ドラフト入団
球団
選手
ポジション
ヤクルト
西舘昂汰
投手
ヤクルト
松本健吾
投手
ヤクルト
石原勇輝
投手
ヤクルト
鈴木叶
捕手
ヤクルト
伊藤琉偉
内野手
ヤクルト
髙橋翔聖※
投手
ヤクルト
髙野颯太※
内野手
戦力外通告
球団
選手
ポジション
ヤクルト
大下佑馬
投手
ヤクルト
久保拓眞
投手
ヤクルト
杉山晃基
投手
ヤクルト
成田翔
投手
ヤクルト
市川悠太
投手
ヤクルト
鈴木裕太※
投手
ヤクルト
松井聖※
捕手
ヤクルト
吉田大喜
投手
ヤクルト
嘉手苅浩太
投手
ヤクルト
奥村展征
内野手
ヤクルト
松本友
内野手
退団・移籍
球団
選手
ポジション
ヤクルト
キオーニ・ケラ
投手
ヤクルト
ライネル・エスピナル
投手
ヤクルト
ディロン・ピーターズ
投手
現役引退
球団
選手
ポジション
ヤクルト
荒木貴裕
内野手
【了】