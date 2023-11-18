【DeNA】横浜ベイスターズ　2023-2024年の戦力補強・移籍情報　新入団・退…

プロ野球最新情報
オフシーズンを迎えたプロ野球。今年も各球団がドラフト会議をはじめとした戦力補強を進める一方で、戦力外通告などでチームを去る選手も判明している。ここでは、横浜DeNAベイスターズが発表した移籍・戦力補強情報（新加入・入団・退団・現役引退選手）をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）
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新加入
球団
選手
ポジション
DeNA
森唯斗
投手
DeNA
中川颯
投手
DeNA
堀岡隼人
投手
ドラフト入団
球団
選手
ポジション
戦力外通告
球団
選手
ポジション
DeNA
田中健二朗
投手
DeNA
平田真吾
投手
DeNA
宮國椋丞
投手
DeNA
笠原祥太郎
投手
DeNA
池谷蒼大
投手
DeNA
田中俊太
内野手
DeNA
スターリン・コルデロ※
投手
DeNA
加藤大※
投手
DeNA
東出直也※
捕手
DeNA
大橋武尊※
外野手
退団・移籍
球団
選手
ポジション
DeNA
エドウィン・エスコバー
投手
DeNA
トレイ・アンバギー
外野手
現役引退
球団
選手
ポジション
DeNA
藤田一也
内野手
【了】