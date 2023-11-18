【DeNA】横浜ベイスターズ　2023-2024年の戦力補強・移籍情報　新入団・退…

プロ野球最新情報



オフシーズンを迎えたプロ野球。今年も各球団がドラフト会議をはじめとした戦力補強を進める一方で、戦力外通告などでチームを去る選手も判明している。ここでは、横浜DeNAベイスターズが発表した移籍・戦力補強情報（新加入・入団・退団・現役引退選手）をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）



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新加入













球団

選手

ポジション





DeNA

森唯斗

投手





DeNA

中川颯

投手





DeNA

堀岡隼人

投手



















ドラフト入団













球団

選手

ポジション



















戦力外通告













球団

選手

ポジション





DeNA

田中健二朗

投手





DeNA

平田真吾

投手





DeNA

宮國椋丞

投手





DeNA

笠原祥太郎

投手





DeNA

池谷蒼大

投手





DeNA

田中俊太

内野手





DeNA

スターリン・コルデロ※

投手





DeNA

加藤大※

投手





DeNA

東出直也※

捕手





DeNA

大橋武尊※

外野手



















退団・移籍













球団

選手

ポジション





DeNA

エドウィン・エスコバー

投手





DeNA

トレイ・アンバギー

外野手

















現役引退













球団

選手

ポジション





DeNA

藤田一也

内野手





























【了】