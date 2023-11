日本テレビ系の音楽特番「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2023」が12月2日19:00より約4時間にわたり生放送される。

2001年に放送がスタートし、今回で23回目の放送となる「ベストアーティスト」。今年も総合司会を櫻井翔、司会を羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。番組では人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を詰め込み、1年を音楽で振り返る。

放送情報と併せて出演アーティストも発表された。今回出演がアナウンスされたのは石川さゆり、King & Prince、King Gnu、Kep1er、JO1、GENERATIONS、SixTONES、Snow Man、SUPER BEAVER、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、SEVENTEEN、Da-iCE、なにわ男子、NiziU、乃木坂46、Perfume、日向坂46、福山雅治、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、由薫、優里、ゆず、緑黄色社会、LE SSERAFIM、Rockon Social Clubの27組。Kep1er、JO1、優里らが「ベストアーティスト」初出演となる。福山、ゆず、Perfumeはそれぞれ特別メドレーを披露する。

総合司会 櫻井翔 コメント

「ベストアーティスト」のPR撮影や取材の機会をいただき、いよいよ年末が始まったなという感じがします。

今年は、色んな世代のアーティストのみなさんに出演いただけるので、例年以上に世代として幅広く、家族そろって楽しんでいただけると思います。また、いくつかの場所から中継を結ぶなど、スケール感の大きい番組になっていると思います。

12月の頭の放送ですし、いよいよ年末始まったなという気分で楽しんでいただけたらと思います!

司会 羽鳥慎一 コメント

いろんな世代の人が楽しめるような、豪華なアーティストの方々が今年も出演してくださいますので、本当に4時間飽きないと思います。この番組が来たらもう「今年もいよいよ終わりだなぁ」というふうに私たちは思いながらやっているので、良い1年の締めくくりになるように、是非楽しんで下さい!

司会 バカリズム コメント

今回も僕はたくさん「NEXTゲート」でアーティストに新しいグッズを提案するイラストを描かなければいけないので締め切りを守り、なんとか頑張りたいと思います! これまでも提案したアイテムのグッズを作ってもらったりしましたが、今回もグッズ化が実現することが楽しみです。ぜひ、見て下さい!

司会 市來玲奈アナウンサー コメント

今年も櫻井さん、羽鳥さん、バカリズムさんと一緒にチーム一丸となって、音楽のパワーや愛を全力で届けていきたいと思います。「ベストアーティスト」だからこそ見ることのできるパフォーマンスがたくさんあります!

一緒に楽しみながら、2023年を最後まで駆け抜けていきましょう!

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2023」

2023年12月2日(土)19:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一 / バカリズム / 市來玲奈アナウンサー

石川さゆり / King & Prince / King Gnu / Kep1er / JO1 / GENERATIONS / SixTONES / Snow Man / SUPER BEAVER / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / SEVENTEEN / Da-iCE / なにわ男子 / NiziU / 乃木坂46 / Perfume / 日向坂46 / 福山雅治 / MISIA / Mrs. GREEN APPLE / 由薫 / 優里 / ゆず / 緑黄色社会 / LE SSERAFIM / Rockon Social Club / and more