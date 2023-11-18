【巨人】読売ジャイアンツ　2023-2024年の戦力補強・移籍情報　新入団・退…

プロ野球最新情報



オフシーズンを迎えたプロ野球。今年も各球団がドラフト会議をはじめとした戦力補強を進める一方で、戦力外通告などでチームを去る選手も判明している。ここでは、読売ジャイアンツが発表した移籍・戦力補強情報（新加入・入団・退団・現役引退選手）をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）



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新加入













球団

選手

ポジション





巨人

高橋礼

投手





巨人

泉圭輔

投手





巨人

近藤大亮

投手



















ドラフト入団













球団

選手

ポジション



















戦力外通告













球団

選手

ポジション





巨人

太田龍※

投手





巨人

山本一輝※

投手





巨人

奈良木陸※

投手





巨人

髙田竜星※

投手





巨人

阿部剣友※

投手





巨人

保科広一※

外野手





巨人

鍵谷陽平

投手





巨人

高木京介

投手





巨人

田中豊樹

投手





巨人

三上朋也

投手





巨人

堀岡隼人

投手





巨人

中島宏之

内野手





巨人

香月一也

内野手





巨人

谷岡竜平※

投手





巨人

鍬原拓也

投手





巨人

小沼健太

投手



















退団・移籍













球団

選手

ポジション





巨人

アダム・ウォーカー

外野手





巨人

中田翔

内野手

















現役引退













球団

選手

ポジション





巨人

松田宣浩

内野手





























【了】