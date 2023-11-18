1993年に公開された劇場アニメ「獣兵衛忍風帖」の配信が、公開30周年を記念して各種配信サービスで本日11月18日にスタートした。

「獣兵衛忍風帖」は、「妖獣都市」「バンパイアハンターD」などで知られる川尻善昭が原作・脚本・監督を務めた時代劇エンタテインメント。江戸時代を舞台に、主を持たない“はぐれ忍び”の牙神獣兵衛と、甲賀組のくノ一・陽炎が出会い、凄まじい戦力を持つ鬼門八人衆と呼ばれる忍者集団と激しい闘いを繰り広げる。アニメイトフィルムがアニメーション制作、マッドハウスが制作協力を担当。スタッフにはキャラクターデザイン・作画監督に箕輪豊、撮影監督に山口仁、美術監督に小倉宏昌、音楽に和田薫、音響監督に本田保則が名を連ねた。牙神獣兵衛役を山寺宏一、陽炎役を篠原恵美が演じたほか、青野武、郷里大輔、関俊彦らが出演している。

劇場アニメ「獣兵衛忍風帖」配信サービス一覧

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