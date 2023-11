「大きい音が苦手」10代の相談 学校で、家庭で、自分でできる対応策

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月16日(木)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーの近況や悩みを聞きました。そのなかから、学校と家庭について悩みがある15歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。今回は、「焚き火の時間」と題して放送。ブースに用意されたキャンプのような環境で、焚き火を囲んでまったりとお届けしました。こもり校長:(まったりしながら)今日はこういう感じです……(笑)。リラックスしてみんなで話していこうよ、っていう。COCO教頭:めったにない時間だね、あったかい雰囲気がすごくいいと思う。最近、大きい音に悩んでいます。学校では周りの人たちの騒がしさに馴染めず、家では父親のテレビの音量が大きいのが気になります。こもり校長:音が嫌というか、騒がしい状態が苦手なの?リスナー:場所によるんですけど、学校だとゆっくりしたい時間に騒がしくなったり……ゆっくりしたいときに、音が大きいと嫌ですね。COCO教頭:休み時間とか?リスナー:はい。COCO教頭:おうちでは、自分の部屋に入ってもテレビの音が聞こえるの?リスナー:はい。最近テレビを買い替えたんですけど、スピーカーがよくなって余計に聞こえるようになりました。こもり校長:そうか……お父さんが、というよりテレビがうるさいんだね。その騒がしい状態だと、ストレスがたまっちゃうの?リスナー:それにイラついている自分にイラ立つというか。そういうときは、自分の好きなことをして(気を紛らせて)いるんですけど、精神的に体力を使うというか。こもり校長:う~ん、難しいよね。こもり校長:学校のクラスは何人なの?リスナー:12人です。そのうちの3、4人くらいが元気で騒がしくて……。こもり校長:人数が少ないんだね。もっといたら、「静かにしていたい」人たちも増えるだろうけど。4分の1が騒がしい人たちだと、声が大きい人たちのほうが場を掌握する割合も大きくなっちゃうし。自分の居心地がいい空気を作るのは難しいだろうね。COCO教頭:たしかに。こもり校長:だし、自分がそこに対して声を上げるのは……大きいものをひっくり返すのって大変だからね。「休み時間はもう少し静かにしてほしい」と訴えに労力を使ってしまうと、逆に自分が疲弊していっちゃうかもしれないよね。COCO教頭:うん……。こもり校長:それよりは、さっき言っていたみたいに、自分の好きなことをとことんやる、というふうに……マインドをチェンジする方向に、労力を使ったほうがいいのかもしれない。リスナー:はい。こもり校長:“その状況から逃げるために好きなことをしている”という時間だから、すごくエネルギーを消費しちゃうんだと思うんだよね。本来は補給されるはずなのに。だから、好きなものに向き合うマインドを変えたほうが、今の状態にはいいのかなと思ったね。リスナー:はい。COCO教頭:ちなみに、自分のなかで「癒しだな」と思うものってあるの?リスナー:乃木坂46先生の曲を聴いたり、いろんなグループの曲を聴いています。こもり校長:いいね!COCO教頭:乃木坂46先生の曲で、癒されたいときに聴いているのは?リスナー:えっと……「誰かの肩」という曲を聴いています。こもり校長:どういうところがいいの?リスナー:肩の力が抜けるというか、「誰かに頼ってもいいんだよ」「無理しないでいいよ」という気持ちが込められている曲なんです。曲調もゆったりしていて、夜とかに聴いています。こもり校長:じゃあ、焚き火を囲みながら一緒に聴こうか?――ここで、乃木坂46「誰かの肩」をオンエアこもり校長:(楽曲を聴きながら)どう?リスナー:ゆったりとした時間で、居心地がいいです。COCO教頭:よかった~。こもり校長:そう言ってくれて嬉しいよ。普段俺たちは、騒いでいる側の人間だから(笑)。リスナー:(笑)。こもり校長:こんなふうにゆったりできる時間を、みんなとも作っていきたいね。(リスナーは)普段は無理ばっかりしてるだろうから、この学校に来て「やかましいな」と思ったら無理して来なくてもいいし。「今日はいいな、いけるかもな」と思ってくれたら、またいろんなことを話そうよ。リスナー:はい。このほかには……・「昨日、彼氏と別れました。私が“重くて面倒くさかった”と周りから教えられ、ショックを受けています」という17歳・「報告があります。以前、学校に行けていないと相談しましたが、あのときの校長と教頭の言葉のおかげで、昨日と今日登校できました」という16歳と電話をつなぎ、まったりとトークしていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/