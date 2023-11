SEVENTEEN・JEONGHAN「全世界に届ける幸せのメッセージ」「音楽に対する賛歌」ミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』紹介

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。11月13日(月)の放送では、10月にリリースされた11枚目のミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』を紹介しました。JEONGHAN:SEVENTEEN先生が、11枚目のミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』をリリースしました! 今日は、このミニアルバムについての授業をおこないます!どんなアルバムか、1度お話ししたいと思うんですが……。『SEVENTEENTH HEAVEN』は、SEVENTEENが贈る幸せの祝祭。これまでノンストップで走ってきた道は、最終的に幸せに向かう旅だった。全世界に届ける幸せのメッセージ、音楽に対するSEVENTEENの賛歌といった意味が込められたアルバムとなっています。まずは、CARAT(ファン)のみなさんにいいエネルギー……“祝祭”のようなエネルギーというものを伝えたくて一生懸命準備しましたし、一生懸命活動しています。たくさんの愛をお願いしますね。JEONGHAN:とても静かな、そして叙情的なピアノ、バイオリン、ギターのサウンドが織りなす、みなさんの心を動かす曲になっています。WOOZI先生が歌詞を書いたんですけど、歌詞を見るたびに曲を聴くたびに「どこからこんな歌詞が思い浮かぶのだろうか」、「ほんとに素晴らしいな」と聴き入っています。とても淡々と感情が伝わるんじゃないかと思います。歌詞に集中しながら聴いていただけたらと思います。JEONGHAN:タイトル曲ですね。このタイトルがとても独特で、そこがまたいいポイントだと思います。ミュージックビデオは、ハンガリーのブダペストで撮影しました。空は綺麗だし周りの景色もとても素敵で、気分よく撮影ができましたし、出来栄えも良かったと思います。この曲には“クンチパッチ”というところがあるんですけど、その部分がポイントと言えますね。ドラム、キック、スネアの音を“クンチパッチ”という言葉で表現してみたんですけど、とても楽しくていいなと思います。「God of Music」、たくさん愛してくださったら嬉しいです。このほかには、「Diamond Days」についても紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/