Saucy Dog石原慎也 自分の曲を歌っていても「“寂しいな”って思います」この季節特有の現象を語る

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。11月15日(水)の放送では、リスナーから届いたメッセージを紹介し、この季節特有の現象について語りました。(19歳)石原:俺もね、すごく寂しい気持ちになります……サウシーを聴くと。なんか俺が歌うたびに、自分自身が「寂しいな」って思います。この現象は……たぶん、なんかちょっとメランコリーなね、なんかそんな感じだよね、人肌恋しいみたいなね。その現象に名前はないですが、僕も同じような体験をしております。おかしいよね……! 俺が恋愛の曲いっぱい書いてんのに、俺に彼女がいないっていうのが(笑)。いや、普通に考えておかしいな……なんでなん?(笑)もしかしたら、(ファンのなかには)彼女がいてほしくない人もいるかもしれないけど……違う、違うんだよな。俺に彼女がいないと、新しい曲聴けないからね(笑)。マジで彼女ほしいな~……(笑)。 なんてね、思っております。――ここで、「sugar」オンエア石原:Saucy Dogで、「sugar」を聴いていただきました。ちなみに、「sugar」は"この曲はスガシカオさんっぽいな"って思って、"スガ"から「sugar」になりました。あんまり「彼女ほしい」とか言わないほうがいいのかな……?(笑)。