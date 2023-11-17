士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」の公開記念舞台挨拶が、12月2日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋にて開催。総監督の神山健治に加え、押井守の登壇が発表された。

Netflixで独占配信中の「攻殻機動隊 SAC_2045」のシーズン2を再構成した「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」。押井は「攻殻機動隊」シリーズのアニメ化第1作となる「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」で監督を務めていた。ローソンチケットでは、チケットのプレリクエスト先行申込みを11月19日23時59分まで受け付けている。

「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」は11月23日より3週間限定で上映。公開初日にはキャスト陣が登壇する初日舞台挨拶、11月25日には極上音響上映記念スタッフトーク付き上映といったイベントも実施予定だ。

「攻殻機動隊SAC_2045 最後の人間」公開記念舞台挨拶

日程：2023年12月2日（土）15:50の回上映後

会場：東京都 グランドシネマサンシャイン池袋

登壇者：神山健治、押井守

料金：2100円

「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」

2023年11月23日（木・祝）より3週間限定で全国30館にて劇場公開

スタッフ

原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）

総監督：神山健治 × 荒牧伸志

監督：藤井道人

演出＆編集：古川達馬

脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介

キャラクターデザイン：Ilya Kuvshinov

CGディレクター：松本勝

3Dキャラクタースーパーバイザー：松重宏美

プロダクションデザイナー：臼井伸二、寺岡賢司、松田大介

モデリングスーパーバイザー：田崎真允

バックグラウンドモデリングスーパーバイザー：市川聡

リギング＆キャラクターFXスーパーバイザー：錦織洋介

リギングスーパーバイザー：井上暢三

モーションキャプチャディレクター：宇土澤秀公

レイアウトスーパーバイザー：崔佑碩

アニメーションスーパーバイザー：山口雄也

エフェクトスーパーバイザー：清塚拓也

ライティング＆コンポジットスーパーバイザー：高橋孝弥

テクニカルスーパーバイザー：大桃雅寛

音楽：戸田信子 × 陣内一真

サウンドデザイナー：高木創

音楽制作：フライングドッグ

主題歌協力：ソニー・ミュージックレーベルズ

制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作：攻殻機動隊2045製作委員会

配給：バンダイナムコフィルムワークス

モーションアクター

草薙素子：川渕かおり

荒巻大輔、イシカワ：曽世海司

バトー：笠原紳司

トグサ：岡田地平

サイトー：武井秀哲

江崎プリン：山城屋理紗

キャスト

草薙素子：田中敦子

荒巻大輔：中博史

バトー：大塚明夫

トグサ：山寺宏一

イシカワ：仲野裕

サイトー：大川透

パズ：小野塚貴志

ボーマ：山口太郎

タチコマ：玉川砂記子

江崎プリン：潘めぐみ

スタンダード：津田健次郎

ジョン・スミス：曽世海司

久利須・大友・帝都：喜山茂雄

シマムラタカシ：林原めぐみ