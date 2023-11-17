士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」の公開記念舞台挨拶が、12月2日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋にて開催。総監督の神山健治に加え、押井守の登壇が発表された。
Netflixで独占配信中の「攻殻機動隊 SAC_2045」のシーズン2を再構成した「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」。押井は「攻殻機動隊」シリーズのアニメ化第1作となる「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」で監督を務めていた。ローソンチケットでは、チケットのプレリクエスト先行申込みを11月19日23時59分まで受け付けている。
「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」は11月23日より3週間限定で上映。公開初日にはキャスト陣が登壇する初日舞台挨拶、11月25日には極上音響上映記念スタッフトーク付き上映といったイベントも実施予定だ。
「攻殻機動隊SAC_2045 最後の人間」公開記念舞台挨拶
日程：2023年12月2日（土）15:50の回上映後
会場：東京都 グランドシネマサンシャイン池袋
登壇者：神山健治、押井守
料金：2100円
「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」
2023年11月23日（木・祝）より3週間限定で全国30館にて劇場公開
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）
総監督：神山健治 × 荒牧伸志
監督：藤井道人
演出＆編集：古川達馬
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：Ilya Kuvshinov
CGディレクター：松本勝
3Dキャラクタースーパーバイザー：松重宏美
プロダクションデザイナー：臼井伸二、寺岡賢司、松田大介
モデリングスーパーバイザー：田崎真允
バックグラウンドモデリングスーパーバイザー：市川聡
リギング＆キャラクターFXスーパーバイザー：錦織洋介
リギングスーパーバイザー：井上暢三
モーションキャプチャディレクター：宇土澤秀公
レイアウトスーパーバイザー：崔佑碩
アニメーションスーパーバイザー：山口雄也
エフェクトスーパーバイザー：清塚拓也
ライティング＆コンポジットスーパーバイザー：高橋孝弥
テクニカルスーパーバイザー：大桃雅寛
音楽：戸田信子 × 陣内一真
サウンドデザイナー：高木創
音楽制作：フライングドッグ
主題歌協力：ソニー・ミュージックレーベルズ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
配給：バンダイナムコフィルムワークス
モーションアクター
草薙素子：川渕かおり
荒巻大輔、イシカワ：曽世海司
バトー：笠原紳司
トグサ：岡田地平
サイトー：武井秀哲
江崎プリン：山城屋理紗
キャスト
草薙素子：田中敦子
荒巻大輔：中博史
バトー：大塚明夫
トグサ：山寺宏一
イシカワ：仲野裕
サイトー：大川透
パズ：小野塚貴志
ボーマ：山口太郎
タチコマ：玉川砂記子
江崎プリン：潘めぐみ
スタンダード：津田健次郎
ジョン・スミス：曽世海司
久利須・大友・帝都：喜山茂雄
シマムラタカシ：林原めぐみ