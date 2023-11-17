T.M.Revolutionが昨年から今年にかけて開催した全国47都道府県ツアー「T.M.R. LIVE REVOLUTION '22-'23 -VOTE JAPAN-」の模様を収めたライブ映像作品が、12月20日にリリースされる。
「T.M.R. LIVE REVOLUTION '22-'23 -VOTE JAPAN-」は2022年6月から2023年5月にかけて行われた全国ツアー。今回の作品にはこのうち、1月22日に開催された東京・日本武道館公演の模様が収録される。
本作はフォトブック付きの完全生産限定盤と初回限定盤、Blu-rayのみの通常盤の3仕様でリリースされる。完全生産限定盤にはT.M.Revolutionとバンドメンバーによるアフタートークが追加収録されるほか、ライブ音源を収録したCD、公演内で使用したトラメガマイクをミニチュア化したキーホルダーも付属する。
YouTubeでは収録映像の中から「INVOKE -インヴォーク-」のライブ映像が公開された。
T.M.Revolution「T.M.R. LIVE REVOLUTION '22-'23 -VOTE JAPAN-」収録内容
01. Committed RED
02. DOUBLE-DEAL
03. SWORD SUMMIT
04. Naked arms
05. Save The One, Save The All
06. resonance
07. INVOKE -インヴォーク-
08. ignited -イグナイテッド-
09. Zips
10. Phantom Pain
11. vestige -ヴェスティージ-
12. Out Of Orbit ～Triple ZERO～
13. 魔弾～Der Freischutz～
14. THUNDERBIRD
15. LEVEL 4
16. HIGH PRESSURE
17. HOT LIMIT
18. WHITE BREATH
19. HEART OF SWORD～夜明け前～
20. BLACK OR WHITE?
21. SHAKIN' LOVE
22. LIGHT MY FIRE
・T.M.R. LIVE REVOLUTION -VOTE- AFTER TALK（※完全生産限定盤のみ）