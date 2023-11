T.M.Revolutionが昨年から今年にかけて開催した全国47都道府県ツアー「T.M.R. LIVE REVOLUTION '22-'23 -VOTE JAPAN-」の模様を収めたライブ映像作品が、12月20日にリリースされる。

「T.M.R. LIVE REVOLUTION '22-'23 -VOTE JAPAN-」は2022年6月から2023年5月にかけて行われた全国ツアー。今回の作品にはこのうち、1月22日に開催された東京・日本武道館公演の模様が収録される。

本作はフォトブック付きの完全生産限定盤と初回限定盤、Blu-rayのみの通常盤の3仕様でリリースされる。完全生産限定盤にはT.M.Revolutionとバンドメンバーによるアフタートークが追加収録されるほか、ライブ音源を収録したCD、公演内で使用したトラメガマイクをミニチュア化したキーホルダーも付属する。

YouTubeでは収録映像の中から「INVOKE -インヴォーク-」のライブ映像が公開された。

T.M.Revolution「T.M.R. LIVE REVOLUTION '22-'23 -VOTE JAPAN-」収録内容

01. Committed RED

02. DOUBLE-DEAL

03. SWORD SUMMIT

04. Naked arms

05. Save The One, Save The All

06. resonance

07. INVOKE -インヴォーク-

08. ignited -イグナイテッド-

09. Zips

10. Phantom Pain

11. vestige -ヴェスティージ-

12. Out Of Orbit ~Triple ZERO~

13. 魔弾~Der Freischutz~

14. THUNDERBIRD

15. LEVEL 4

16. HIGH PRESSURE

17. HOT LIMIT

18. WHITE BREATH

19. HEART OF SWORD~夜明け前~

20. BLACK OR WHITE?

21. SHAKIN' LOVE

22. LIGHT MY FIRE



・T.M.R. LIVE REVOLUTION -VOTE- AFTER TALK(※完全生産限定盤のみ)