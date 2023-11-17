来年で結成40周年を迎える怒髪天が1月に配信シングル「ザ・リローデッド」をリリースすることが決定。3月からは本作を携えた全国ツアーが開催される。
怒髪天はこのツアーで3月7日の千葉・千葉LOOKを皮切りに、12月8日の沖縄・Outputまで全国23会場を回り25公演を行う。「ザ・リローデッド」の詳細や、全国ツアーのチケット情報は追ってアナウンスされる。
ザ・リローデッド TOUR 2024
2024年3月7日（木）千葉県 千葉LOOK
2024年3月19日（火）香川県 DIME
2024年3月20日（水・祝）高知県 X-pt.
2024年3月22日（金）福岡県 LIVEHOUSE CB
2024年3月23日（土）熊本県 NAVARO
2024年3月25日（月）兵庫県 神戸VARIT.
2024年6月20日（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO
2024年6月22日（土）大阪府 umeda TRAD
2024年6月23日（日）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
2024年6月26日（水）北海道 BESSIE HALL
2024年7月6日（土）新潟県 GOLDEN PIGS BLACK
2024年7月7日（日）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN
2024年7月15日（月・祝）宮城県 darwin
2024年7月20日（土）石川県 Kanazawa AZ
2024年7月21日（日）長野県 ALECX
2024年10月5日（土）群馬県 Club JAMMERS
2024年10月9日（水）和歌山県 和歌山CLUB GATE
2024年10月11日（金）広島県 広島セカンド・クラッチ
2024年10月14日（月・祝）岡山県 PEPPERLAND
2024年11月2日（土）北海道 札幌PENNY LANE24
2024年11月3日（日）北海道 札幌PENNY LANE24
2024年11月16日（土）大阪府 BIGCAT
2024年11月23日（土・祝）東京都 Zepp Shinjuku（TOKYO）
2024年12月7日（土）沖縄県 Output
2024年12月8日（日）沖縄県 Output