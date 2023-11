FIFAワールドカップ2026南米予選・第5節の5試合が16日に行われた。

予選唯一の4連勝を飾っている首位アルゼンチン代表は2位にウルグアイ代表と対戦。41分にロナルド・アラウホのゴールでウルグアイ代表に先制を許すと、87分にはダルウィン・ヌニェスに追加点を奪われ、0-2で試合終了。今予選初黒星を喫した。対するウルグアイ代表はブラジル代表に2-0で勝利した前節に続いての連勝となった。

2試合勝利のない3位ブラジル代表は勝ち点「1」差の5位コロンビア代表と対戦。試合開始早々の4分にヴィニシウス・ジュニオールとの連携からガブリエウ・マルティネッリが先制点を決めたものの、75分にルイス・ディアスのヘディング弾で追いつかれると、79分にも再びL・ディアスにヘディング弾を決められ、1-2で逆転負け。3試合未勝利となったブラジル代表は5位に転落した。一方のコロンビア代表は無敗をキープし、3位に浮上している。

そのほか、4位ベネズエラ代表は6位エクアドル代表とスコアレスドロー。7位パラグアイ代表とチリ代表の一戦も0-0のドローに終わっている。

今節の試合結果は以下の通り。なお、第6節は21日に行われる。

■第5節結果

ボリビア 2-0 ペルー

ベネズエラ 0-0 エクアドル

アルゼンチン 0-2 ウルグアイ

コロンビア 2-1 ブラジル

チリ 0-0 パラグアイ

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 アルゼンチン(12/+5)

2位 ウルグアイ(10/+5)

3位 コロンビア(9/+2)

4位 ベネズエラ(8/+3)

5位 ブラジル(7/+2)

6位 エクアドル(5/+1)※予選開始時に勝ち点「3」剥奪

7位 パラグアイ(5/-1)

8位 チリ(5/-3)

9位 ボリビア(3/-7)

10位 ペルー(1/-7)

■第6節対戦カード

パラグアイ vs コロンビア

ウルグアイ vs ボリビア

エクアドル vs チリ

ブラジル vs アルゼンチン

ペルー vs ベネズエラ

【動画】メッシをストップからのカウンター炸裂! ヌニェスのダメ押し弾でウルグアイが王者を撃破