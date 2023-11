11月17日に放送されるTVアニメ『はめつのおうこく』(MBS・TBS、毎週金曜25:53〜)第7話の先行カットとあらすじが公開された。

yoruhashi原作による同アニメは、超産業革命(ギア・エクスパンション)により、魔女が人類の敵と見做されたリディア帝国が舞台の物語。“氷結の魔女”のクロエに育てられるも、彼女を魔女狩りにより失った人間・アドニスは、同族である人類への復讐を誓う。主人公・アドニス役を石川界人が担当。リディア帝国の捕虜収容所に囚われた少女・ドロカ役を和氣あず未が、魔女のクロエ役を白石涼子が担当する。

また、同アニメの配信情報詳細も公開。TVerでは、毎週火曜日12:00以降順次見逃し配信中だ。現在は第1話と第6話が配信されており、第7話の放送を前にチェックしてみては?

<第7話「Stand by him. Stand by her.」あらすじ>

月面から地表へと降り立ったアドニスとドロカ。

復讐のためなら自身を含めあらゆる犠牲を厭わないアドニスのやり方に納得できないドロカは、なんとしても負の連鎖を止めるべく、必死に言葉をかける。

想いが平行線を辿る中、謎の集団が2人に迫りつつあった。

アニメ公式サイト

https://hametsu-anime.com/

作品公式Twitter

https://twitter.com/hametsu_anime

コピーライト

©2023 yoruhashi/マッグガーデン・「はめつのおうこく」製作委員会

