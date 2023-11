女優の豊田ルナが、17日に発売される写真週刊誌『FRIDAY』12月1日号(講談社)の表紙と10ページの巻頭グラビアに登場する。

豊田ルナ 鈴木ゴータ/講談社

「ミスマガジン2019」でグランプリを受賞した豊田。2021年に出演した『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』(テレビ東京系)で注目を集め、女優やグラビアアイドルとして活動の幅を広げている。最新写真集『Good to see Moon』(ワン・パブリッシング)が、12月7日に発売される予定だ。

表紙・巻頭グラビアに登場する同誌では、突き抜ける青空の下、大胆なポージングで抜群のプロポーションを際立たせ、“魅惑のヒップライン”を惜しげもなく披露している。