「坊主でもモテたい！」部活をがんばる10代がなりたい自分に出会う“モテヘア”とは

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月15日(水)は、「#なりたいジブンと#今のジブン supported by マンダム」と題して放送。ヘアスタイリストのヌマタユウトさんをゲストに迎え、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、10代リスナーに「なりたい髪型」へのアドバイスをおこないました。そのなかから、「坊主だけどモテたい!」という14歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、この学校に1日限定の特別相談ヘアサロンがオープン。僕と教頭と、ヘアスタイルのスペシャリスト・ヌマタ先生の3人で、生徒(リスナー)のキミがなりたいと思っている理想の姿や、その姿になるための悩みを聞いていきます。COCO教頭:部活の決まりでやりたい髪型ができません……、もっと個性的な髪型をしたいけど、周りの目が気になってしまう……、そもそも校則が厳しくて、できる髪型が限られている……など、髪型をテーマに今の自分となりたい自分について教えてください。こもり校長:ヌマタ先生が、髪型で悩むキミの相談に乗ってくれます!このリスナーは、現在中学2年生です。野球部に所属していて、決まりというわけではないのですが坊主にしています。髪を伸ばしたい気持ちはありますが、その過程の中途半端な長さが嫌で、結局坊主にしているといいます。COCO教頭:この悩みはどうですか?ヌマタ:僕的には……坊主のサイドを1度刈り上げて、フェードというグラデーションをかけるんですけど。そういう短長をつけてあげると、スタイルとしてしまっていい感じに伸ばしていけるんですよね。そういうのはどうだろう?リスナー:ちょっとやってみたいです。こもり校長:そうだよね。短長をつける坊主なんて、いままでやったことないんじゃない?リスナー:やったことないですね。ヌマタ:いいですね!こもり校長:今は野球部で頑張っているから坊主にしているけど、坊主でもモテたい! みたいな願望があるの?リスナー:まあまあ……はい(笑)。COCO教頭:そうだよね(笑)。「坊主以外なら、こういう髪型にしてみたい!」というのはあるの?リスナー:クラスに、センター分けのめっちゃかっこいい子がいるんです。その子に憧れがあって、センター分けはちょっとやってみたいです。こもり校長:坊主からセンター分けができるくらい伸ばすには、どのくらいかかるんですか?ヌマタ:結構かかりますね。1年以上はかかるかな、という感じですね。COCO教頭:そんなにかかるのか!ヌマタ:ちょっと我慢が必要かな。COCO教頭:そうか……そもそも坊主ってモテないの?リスナー:女子に聞いてみたんですけど、「恋愛対象には入らない」みたいな……。COCO教頭:ええっ! そんなにハッキリ言う!?ヌマタ:「入らない」……マジか(笑)。こもり校長:それは……ちょっと厳しすぎない!?リスナー:ハッキリ言う女子なんです(笑)。ヌマタ:入るよ!こもり校長:カリスマのヌマタ先生は坊主だよ!COCO教頭:入るよ!(笑)。ヌマタ:坊主はモテるぞ!!!リスナー:(笑)。COCO教頭:ちなみに、今の長さはどのくらいなの?リスナー:床屋で頼むときは、いつも2ミリです。ヌマタ:2ミリだと、青々しい坊主ですね。こもり校長:キレイに刈り上げている感じですね。たしかに、頭皮の青さがわかるくらい短いと、“ザッツ野球部刈り”みたいには見られやすいかもしれないですね。ヌマタ:そうですね。COCO教頭:こういう髪型の人が、将来センター分けをするために……伸ばしている間にできそうなオシャレな髪型ってありますか?ヌマタ:僕なら「一旦サイドを刈ろう」と。こもり校長:さっきの髪型ですね。ヌマタ:フェードをかけて、上を残して。ちょっとずつ伸ばして、またサイドを刈って、また伸ばして……伸びてくれば、上を遊ばせるヘアスタイルができるようになるので。一旦そこまでがんばれば、いけるんじゃないかな? モテちゃうんじゃない?リスナー:お~!こもり校長:ちょっとチャレンジしてみようよ!COCO教頭:モテに近づこうよ!リスナー:はい!ヌマタ:(笑)。番組では、“部活ヘア”に悩む10代リスナーを募集中です。化粧品メーカーのマンダムが行っているプロジェクト「部活ヘアサロン」のSCHOOL OF LOCK! バージョンとして、ヌマタユウトさんとともに“自分らしい髪型でベストパフォーマンスを引き出す”サポートをおこないます。応募条件などの詳細は、特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/