ヤバイTシャツ屋さん・こやまたくや「全てを諦めて寝る！」うまく時間を使いたい10代の相談に“効率”をアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。11月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんのこやまたくやさんです。11月15日(水)の放送では、「時間の使い方」についての16歳の相談に回答しました。受験に向けた勉強を始めなければならないのですが、ギターや作曲などの音楽もやりたいです。うまく時間を使うコツって、何かありませんでしょうか?時間欲しいですよね〜。うまく時間を使うコツ……いや〜、僕もすごく時間が欲しくてね〜。こういうときって睡眠時間を削ってしまいがちなんですけど、実は睡眠時間を削ることによって逆にいろいろ効率が悪くなったりしちゃうんですよね。夜更かしして、「あれやらな、これやらな」とか、「あれやりたい、これやりたい」とか思いながら、どんどん時間だけが過ぎていってしまう……僕も結構あったりします。そういうときはね、思い切って全てを諦めて寝る! 寝るときは寝る! やるときはやる! って決めて行動するのが、うまく時間を使うコツなんじゃないかって思いますね。どうしても夜の時間ってダラダラ過ごしてしまいがちなんですけど、諦めて寝ちゃいましょう……っていうのに、最近気づいたんですよ。僕も朝方までいろいろ作業していて、でも「もう頭も働かなくてなんも思いつかへん」とかってなってるんですけど……。結局ね、諦めて早めに寝てしまって早起きしたほうがいろいろうまくいきますね〜。睡眠時間が短いと全てのパフォーマンスが落ちてしまうんですよね。ライブをするときは、睡眠の質によってパフォーマンス力が本当に変わったりするんです。だから寝ることを大切にしていますので、やるときはやる! 寝るときは寝る! でそうやって決めて行動できるといいんじゃないでしょうか。今回選曲された「寝んでもいける」は、2017年リリースの4thシングル『どうぶつえんツアー』に収録されています。またヤバイTシャツ屋さんは、11月15日(水)に10th Anniversary BEST ALBUM『BEST of the Tank-top』をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。