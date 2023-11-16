関ジャニ∞の50枚目のシングル「アンスロポス」が2024年1月24日に発売される。
「アンスロポス」は、読売テレビ・日本テレビ系で放送中のテレビアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」のオープニング主題歌。作詞作曲はキタニタツヤが手がけた。
“春夏冬中（あきないちゅう）”と謳って2023年のリリースを続けてきた関ジャニ∞。その最後を飾る本作の「初回限定『冬』盤」の付属Blu-ray / DVDには「アンスロポス」のミュージックビデオとそのメイキング、そして2023年9月に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催されたライブ「KANJANI∞ 20FES～前夜祭～」の映像が収められる。さらに同公演と関ジャニ∞が出演した2つのフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023」「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2023」の舞台裏の模様が収録される。
「初回限定『炎』盤」の付属Blu-ray / DVDには「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023」「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2023」のライブ映像を収録。YouTubeでは関ジャニ∞が「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023」で披露した「ズッコケ男道」の映像が公開された。
なお通常盤にはカップリングとして関ジャニ∞のデビュー20周年を記念した1曲が収録されるほか通常盤の初回プレス分、「初回限定『冬』盤」、「初回限定『炎』盤」には「お楽しみカード」が封入されることが決定。詳細は後日明らかになる。
関ジャニ∞「アンスロポス」収録内容
初回限定「冬」盤
CD
01. アンスロポス
02. 新曲A（タイトル未定）
Blu-ray / DVD
・「アンスロポス」MV、メイキング
・「FESTIVAL SESSIONS 2023」BEHIND THE SCENES…約45min
・「KANJANI∞ 20FES ～前夜祭～」LIVE映像…約100min
初回限定「炎」盤
CD
01. アンスロポス
02. 新曲B（タイトル未定）
Blu-ray / DVD
・「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023」LIVE映像…約60min
・「WANIMA Presents 1CHANCE FESTIVAL 2023」LIVE映像…約38min
通常盤CD
01. アンスロポス
02. 新曲C（タイトル未定）
03. アンスロポス（オリジナル・カラオケ）
04. 新曲C（タイトル未定）（オリジナル・カラオケ）