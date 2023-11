車田正美原作によるアニメ「『聖闘士星矢:Knights of the Zodiacバトル・サンクチュアリ』Part2」が2024年に全世界配信されることが決定。併せてキービジュアルとティザー予告が公開された。

3DCGで新たな設定や展開も加わえ、原作の「白銀聖闘士編」までを描いた「聖闘士星矢:Knights of the Zodiac」。その続編として国内では今年1月から配信中の「聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ」では、「黄金十二宮編」のストーリーが展開されている。今回、全世界配信が決定した「Part2」では7つの宮を駆け抜けた星矢たちによる「黄金十二宮編」後半の物語が描かれる。

キービジュアルに描かれたのは立ちはだかる黄金聖闘士たちに、主人公・星矢率いる青銅聖闘士たちが向かっていく姿。ティザー予告には星矢たちと黄金聖闘士との激しいアクションの一部も収められている。配信時期などの詳細は続報を待とう。

「『聖闘士星矢:Knights of the Zodiacバトル・サンクチュアリ』Part2」

2024年配信

配信プラットフォーム

アニメタイムズ、アニメ放題、ABEMA、dアニメストア、DMM TV、Video Market、Hulu、U-NEXT

スタッフ

原作:車田正美

監督:芦野芳晴

脚本:ユージン・ソン

キャラデザイン:西位輝実

聖衣デザイン:岡崎能士

音楽:池頼広

CGディレクター:能沢諭

製作・制作・CG制作:東映アニメーション

キャスト

ペガサス星矢:森田成一

ドラゴン紫龍:櫻井孝宏

キグナス氷河:三浦祥朗

アンドロメダ瞬:佐藤聡美

フェニックス一輝:小西克幸

城戸沙織:折笠富美子

ムウ:山崎たくみ

アルデバラン:玄田哲章

デスマスク:田中亮一

シャカ:三ツ矢雄二

ミロ:関俊彦

シュラ:草尾毅

カミュ:神奈延年

アフロディーテ:難波圭一

教皇:置鮎龍太郎

(c)Masami Kurumada / Toei Animation