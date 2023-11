SCANDAL・HARUNA「まさに映画だよ！」デビュー年に出会った友人とライブに参加したリスナーメッセージに感動

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月13日(月)の配信では、10月8日から22日まで開催されたSCANDALデビュー15周年記念ツアー「感謝祭vol.2」に参加した、ファンからの感想メールを紹介しました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:ということで、今週は……前回に引き続き、デビュー15周年記念ツアー「感謝祭vol.2」の「感謝祭」!MAMI:あ! 台本には「感謝祭」じゃなくて「感想祭」になってるよ?TOMOMI:ほんとだ!HARUNA:前回は感謝祭だったよ?RINA:感想祭なのね。HARUNA:ということで、感想祭でした! 東名阪でおこなわれたツアーの振り返りをしていきます! 10月8日の大阪、9日の名古屋、そして22日の東京と、来てくれたみなさんの感想メールをまとめて紹介します!<リスナーからのメール・いちこめんさん>SCANDALのみなさん、こんばんは! ツアー感謝祭お疲れ様でした! とても長くなってしまいますが、思いのままに送らせてください! 保育士をしていて運動会や遠足など、心身共にハードな期間だったのですが……。全員:ヘイ! ティーチャー!※学校、幼稚園、保育園など「先生」の仕事をしているリスナーからのメールを読むときは、メンバーが「ヘイ! ティーチャー!」コールをするのが番組内でのお約束です。だからこそ、ライブに行くことをモチベーションにして過ごし、ライブでたくさんパワーを貰って毎日を頑張ることができました。ありがとうございます!とても個人的な話になるのですが、15歳でSCANDALに出会って、15年が経ちました。基本的にはずっと1人でライブに行ったり応援してきたのですが、高校時代に唯一曲を勧めたり、ライブやイベントに誘っていた部活の友達がいました。その子は自分とはタイプが違うけど、部活を通して一生付き合っていく仲間になった子で、当時から私の話を否定せずにきちんと聞いてくれた友達でした。卒業後は何かに誘うことは少なくなったのですが、私がSCANDALを好きなことは知ってくれていて、今でも定期的に会う仲です。ここ数年のSCANDALのみなさんを見ていると、「今の最高な4人をもっと知ってほしい!」という気持ちが湧いてきます。そんなとき、ふとその子の顔が浮かび、久しぶりに声をかけてみようかなという気持ちになりました。前回のツアータイミングで誘うと「行きたい!」と言ってくれて、一緒に参戦。今回も、一緒に大阪公演に行かせてもらいました!私たち自身もいろいろなことがありながら、SCANDALも同じ時代を生きてきて、大人になったこと、当時共に過ごしてきた友達とまた一緒にSCANDALの音楽を聴けている状況がエモすぎて、忘れられない思い出になりました。その夜は、私のSCANDAL愛の話を当時と変わらず「イイネ!」と聞いてくれたり、友達のパートナーとの関係がちょうど「愛にならなかったのさ」の世界観みたいだという話で盛り上がったりしました。また、ヤオヤオさん(フォトグラファー・ヤオタケシさん)の撮った写真集を見なから「今しかない姿を残すって素敵だよね!」とか言っていたら、「私たちも出会って15周年やん!」ということに気付き、そのままセルフフォトスタジオを探して予約しました(笑)。翌日、自分たちの15周年記念写真を撮って解散しました。このライブを通して友達との関係性が強くなった感じがして、とてもあったかい気持ちになりました!RINA:うわ~最高〜!MAMI:本当の友達や。素晴らしい!TOMOMI:嬉しいなあ……。HARUNA:まさに映画だよ!RINA:青春映画だ!HARUNA:自分たちのことも全部肯定してくれてる……。RINA:めっちゃSCANDALのファンって感じる。HARUNA:セルフフォトスタジオって、最高!TOMOMI:最高最高! その写真、見たいもん。RINA:うん、見たい。楽しんでくれてよかった。HARUNA:また、友達と一緒に来てください。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056