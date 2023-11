「同じクラスの男子に恋をしています」きっかけはギャップ萌え！告白もしたい！10代の片想い報告で一緒にドキドキ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月14日(火)のは、「恋の進捗報告会」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、片思い中のリスナーと電話をつなぎ恋バナを聞きました。同じクラスの男子に恋をしているという14歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:もしもし! 相手はどんな感じの子なの?リスナー:バスケ部の子でいつもはかわいいんですけど、部活をやっているときはめっちゃ真剣でギャップ萌えみたいな感じです。COCO教頭:ギャップ萌え……ありますよ。こもり校長:ギャップ萌えっていいの?リスナー:最高です。こもり校長:やっぱ最高かあ~。COCO教頭:結構しゃべったりするの?リスナー:休み時間は、毎回しゃべっています。こもり校長:ぶっちゃけ、手応えはどうなの?(笑)。COCO教頭:校長がニヤニヤしてる(笑)。リスナー:(笑)。手応えは……最近笑ってくれる時間が増えて嬉しいな、みたいな。COCO教頭:最高じゃん! どんな話をするの?リスナー:授業の話とか日常の話とか、部活の話とか……。COCO教頭:めっちゃ話すじゃん!こもり校長:それを、休み時間にしてるの?リスナー:はい。あとは、移動教室も一緒に行っているのでそのときとか、昼休みとかも……。こもり校長:なるほどね。こもり校長:どういうタイミングで「好きだなあ」と思うの?リスナー:相手と一緒にいて、「楽しいな」「ドキドキするな」と思うとき……(笑)。こもり校長:ドキドキするよな~……。COCO教頭:目を見て話せるの?リスナー:はい。安心感もあるので……。COCO教頭:いいね! 目を見て安心感を与えてくれる子なんだ?リスナー:はい。COCO教頭:連絡は毎日とってるの?リスナー:ほぼ毎日とっています。こもり校長:あれ……告白したいんだっけ?リスナー:したいです!COCO教頭:いいんじゃない!?こもり校長:いけんじゃん?リスナー:いけますかね!?COCO教頭:客観的に聞いていたら、いけるんじゃない? って思うよ。リスナー:でも、その子はすごくフレンドリーで、誰とも距離が近いし仲がいいんです。あと、恋愛にすごく鈍感なので……。COCO教頭:それは、自分が気づかせてあげるのよ。鈍感な彼に、「毎日しゃべったり連絡をとったりしているのは、好きだからだよ」というのをさ。こもり校長:鈍感な彼を知った上でも、相手のことを好きなんでしょ? 「鈍感な彼もいいな」と思うわけじゃん?リスナー:はい。こもり校長:だったら……自分が「好きなんだよね」と伝えて、相手がそこに気づく……まずは、思いを相手に届け切ることが大事だと思うんだよね。リスナー:はい。こもり校長:彼は鈍感だから届かないかもな……とわかった上でも好きなんだったら、しっかり伝えるのがいいと思うけどね。こもり校長:告白したいシチュエーションとかあるの?リスナー:公園とかに呼び出したいです。こもり校長:うーわー!COCO教頭:あんたが、告白されるわけじゃないからね!こもり校長:そうなんだけど(笑)。彼が待っていくところに行くか、自分が先に待っているか、どっちがいいんだろうね?リスナー:私もそこで悩んでいます!こもり校長:だよね!? お姉さんはどっち?COCO教頭:どっちがいいかな……? 相手が来るのを待っているほうがいいんじゃない? 告白するんだったら、自分が先に行くほうがいいと思うな。外で待たせるのも寒いしね(笑)。相手のことを考えながら待っているほうが、お姉さんはいい気がする。こもり校長:あ~……あ、ごめん。「あ~」は俺が言う言葉じゃなかった(笑)。同じ目線で聞いてた(笑)。リスナー:(笑)。COCO教頭:付き合えたら、楽しいことがもっと増えるよ!リスナー:でも、告白するのが初めてなんですよ。COCO教頭:初めてか! ドキドキするね。こもり校長:だし、経験したことのない思いになるだろうね。そのドキドキを信じて大丈夫だからね。ドキドキすればするほど、相手を思っているということだからね。COCO教頭:その気持ちを大切にしよう!リスナー:大切にします!こもり校長:思いが届くように願っているよ!リスナー:がんばります!このほかには……・「同じクラスの唯一話す男の子に恋をしています。下の名前が一緒で運命を感じました」という15歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/